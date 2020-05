Ajutor de Paști? Sau târg electoral? „E bătaie de joc. De la spus și până la făcut, la ei distanța e tare mare”

Igor Dodon a făcut o nouă promisiune, cu referire la ajutorul unic de 700 de lei, promis pensionarilor înainte de Paști și care nu a ajuns la ei nici de Paști, nici de Blajini. Premierul Chicu a motivat că nu sunt bani. Zilele trecute, Igor Dodon a anunțat că s-au găsit bani, dar nu știe când vor ajunge ei la titulari: „poate la 1 august, 1 septembrie sau 1 octombrie, cum reușește Guvernul”. Amintim că, pentru 1 noiembrie 2020, au fost anunțate alegeri prezidențiale, iar Igor Dodon pretinde un nou mandat.

Alexandru Slusari, deputat în Parlament

Încă nu e clar nimic cu acest ajutor. Dodon zice că s-au găsit bani, dar fără să facă referire la surse. Iar astea-s vorbe în vânt. Acum o lună, când a fost rectificat bugetul, Platforma DA a propus, concret, la ce cheltuieli să renunțăm, ca să putem mări pensiile care-s sub 2000 de lei. Atunci guvernul ne-a anunţat că avem un deficit bugetar de 16 mlrd. de lei, care ar putea crește până la 20 de miliarde și iată că acum tov. Dodon zice că bani sunt. De unde, întrucât Acordul cu Rusia a eșuat, iar de la UE această guvernare face tot posibilul să nu primim nici măcar 30 de milioane, tranșa a doua… De unde-s banii? Eu pot să presupun două scenarii: sau Igor Dodon are de gând cu o lună înainte de alegeri să-l impună pe Chicu – dacă rămâne Chicu până atunci, să ia împrumut de la băncile comerciale și să facă pomeni electorale pensionarilor. Cu alte cuvinte, să-i cumpere sau, cel mai probabil, Dodon știe că guvernul lui, în cel mai scurt timp, fie va fi demis, fie își va da demisia și, prin urmare, Dodon vrea să treacă toată răspunderea pe opoziția asta neconstructivă, care l-a demis pe Ionaș Chicu și nu i-au lăsat să își realizeze pachetul social. Eu cred că declaraţia lui este una iresponsabilă, mincinoasă și, cu certitudine, una electorală.

Victor Leancă, președintele Uniunii Pensionarilor

E bătaie de joc. De la spus și până la făcut, la ei distanța e tare mare. Dodon ne-a mai promis în acest an că vor indexa pensiile, care sunt sub limita minimului de existență. Și le-au indexat. Cu 4,8%. La o pensie de 1000 de lei, avem 48 de lei adaos. Iar deputaților Chicu cu Dodon le-au mărit salariile cu 5000 de lei. Părerea mea: e o minciună gogonată ajutorul cu acești 700 de lei. Cui nu i-i clar că Dodon va specula acest ajutor în interes electoral? De asta l-au și lăsat pentru la toamnă. Teama mea știți care-i? Nu că nu vom primi acești 700 de lei, dar că nici pensiile nu le vom mai primi la timp. R. Moldova e pe brânci. Eu am fost și la Dodon, și la Chicu, le-am lăsat câte o mapă cu problemele pe care le au pensionarii și soluțiile văzute de noi. Au trecut două luni și nici un răspuns.

Valentin Krîlov, analist politic

E o promisiune făcută în interes electoral, ca și oricare altele, pe care Igor Dodon le face de când e președinte. El spune totul numai din punctul de vedere al interesului electoral. Și cu cei 700 de lei e la fel. Să ne amintim de ultima ședință a Consiliului de Securitate, după care Dodon a anunțat un șir întreg de măsuri cu caracter social: dublarea salariilor pentru medici, pensii, alte alocații – un pachet social care costă câteva miliarde de lei. Este o sumă fantastică pentru o gaură în buget de la 16 la 20 de miliarde de lei. Dar dacă medicii înțeleg și își dau seama că Dodon minte, pensionarii cred că, dacă președintele a spus, trebuie să așteptăm, deși ce să aștepți? Noi putem să presupunem că Dodon promite multe și de toate, iar dacă guvernul Chicu cade, el va spune: ”noi v-am promis, dar vedeți care-i situația…”. Deci, vor încerca să dea vina pe noua majoritate parlamentară și pe noul guvern.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Femeilor „50×50”

Eu aș zice așa: Dodon s-a pregătit pe sine în campania electorală. La noi, ajutoarele sociale au devenit instrumente de campanie electorală. Or, asta este imoral. Eu, în general, consider că ar trebui scoase cu totul ajutoarele sociale și să ni se dea nu cu anumite ocazii, când le trebuie lor, dar să ni se dea conform unor norme care să funcționeze indiferent dacă e an electoral sau nu e an electoral… să fie instrumente sociale constante. Dacă vor găsi bani? Eu cred că vor găsi. Când vrei să te ajuți pe tine însuți, din pământ găsești… Să fie clar: toate ajutoarele care vin în campanie sau în ajunul campaniilor electorale nu sunt făcute pentru cei care trebuie ajutați, ele sunt făcute pentru cei care vor să ajungă ori să rămână la putere.

Pentru conformitate, P.G.