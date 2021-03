Slusari: „Prioritate în cadrul procesului de împrospătare a grâului din rezervele materiale de stat trebuie să aibă domeniul panificației, ca să nu admitem majorarea prețurilor la pâine”

„Prioritate în cadrul procesului de împrospătare a grâului din rezervele materiale de stat trebuie să aibă domeniul panificației, ca să nu admitem majorarea prețurilor la pâine”, a declarat președintele fracțiunii Platforma DA Alexandru Slusari, în cadrul unui briefing de presă.

În cadrul briefingului de presă, deputatul fracțiunii Platforma DA Alexandru Slusari a vorbit despre faptul că recent a fost eliberată o cantitate de grâu alimentar din rezervele materiale de stat.

„Nu am înțeles, după ce criteriu a fost eliberat acest grâu din rezerva de stat agentului economic. Nu este clar de ce doar acest agent economic a primit 16 mii de tone de grâu. El are și domeniul de panificație, dar are și alte domenii de activitate. Noi considerăm imperios necesar ca în următoarea perioadă, prioritatea în cadrul procesului de împrospătare a grâului din rezervele de stat să fie atribuită domeniului de panificație, astfel încât să nu admitem majorarea prețurilor la pâine, mai ales la pâine socială.

Potrivit lui Slusari, Guvernul ar urma să propună împrospătarea cu decalaj în timp a peste 20 de mii de tone de grâu alimentar din rezervele materiale de stat.

Alexandru Slusari:

Cerem Guvernului maximă transparență în procesul de distribuire a acestui grâu. Vrem ca cât mai multe brutării și întreprinderi de panificație să participe în procesul împrospătării, dar nu întreprinderile care se ocupă cu fabricarea spirtului și nu întreprinerile care o să dea acest grâu la animale.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu: Solicit Guvernului să aprobe de urgență o Hotărâre de Guvern, prin care să impună restricții temporare la exportul grâului de proveniență din rezervele de stat.

„Voi sesiza Procuratura Generală în legătură cu potențiale cazuri de implicare a instituțiilor statului în vânzarea rezervelor de stat cu prejudicii aduse țării și cetățenilor”, a scris pe Facebook, luni, 29 martie, președinta R.Moldova, Maia Sandu.

Alexandru Slusari: „Niciun kilogram de grâu din rezerva de stat nu a fost exportat din țară”