Site-ul Parlamentului European, atacat de un grup de hackeri după ce instituția a declarat Rusia drept „stat care sponsorizează terorismul”

Site-ul Parlamentului European (PE) a fost atacat miercuri, 23 noiembrie, de un grup de hackeri ruși. Un anunț în acest sens a fost făcut de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care a menționat faptul că atacul cibernetic vine la scurt timp după ce instituția a declarat Rusia drept „stat care sponsorizează terorismul”.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.



Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.



This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.



My response: #SlavaUkraini