„Din misiune de pacificare a devenit misiune de dezbinare”. Replica vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la declarațiile făcute anterior de Ambasada Rusiei despre forțele armate ruse de pe teritoriul R. Moldova

Prezența ilegală a trupelor ruse pe teritoriul R. Moldova „nu poate fi sau nu poate deveni legală prin interpretarea unei declarații”, iar din misiune „de pacificare a devenit misiune de dezbinare”, a declarat după ședința Guvernului de astăzi, 21 octombrie, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, ca reacție la declarațiile făcute anterior de Ambasada Rusiei în R. Moldova.

Anterior, pe 5 octombrie, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a declarat că regiunea transnistreană „nu va fi un obstacol” în calea aderării Republicii Moldova la UE.

Ulterior, Ambasada Rusiei a venit cu un mesaj în care a transmis că „tragem concluzia că Bruxelles-ul este, de fapt, de acord cu prezența pe teritoriul UE a trupelor ruse, dislocate în Transnistria în conformitate cu Acordul privind principiile reglementării pașnice din 1992. Este îmbucurător să observăm recunoașterea rolului lor de garant al stabilității în regiune”, se arată în mesajul ambasadei.

Potrivit lui Chiveri, declarația făcută de Kaja Kallas a fost „foarte bună”, dar care a fost interpretată „eronat și propagandistic de cei care continuă să pledeze pentru prezența militară rusă pe teritoriul R. Moldova”.

„Prezența ilegală nu poate fi sau nu poate deveni legală prin interpretarea unei declarații. Din contra, la Bruxelles s-a spus că nu este recunoscut status-quo actual, iar avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene va crea un cadru sustenabil și mult mai atractiv pentru reintegrarea țării Revenind la prezența ilegală a forțelor militare ruse pe teritoriul național, aș vrea să amintesc celor care pledează pentru prezența lor despre angajamentele Federației Ruse de la Istanbul din 1999. Și aș vrea să combat un fals. Se încearcă punerea într-același coș a prezenței militare ruse și justificarea acesteia prin acordul din 92″, a precizat Valeriu Chiveri.

Vicepremierul pentru Reintegrare a menționat că autoritățile R. Moldova „continuă să insiste pentru retragerea acestor forțe”.