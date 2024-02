Președinta, despre cei 30 de mii de euro: „Au fost și alte premii, doar că atunci nu era an electoral”

Șefa statului Maia Sandu nu a primit încă premiul bănesc în valoare de 30 000 de euro, care însoțea distincția „Timişoara pentru Valori Europene”, însă dat fiind avizul pozitiv al Centrului Național Anticorupție (CNA), aceștia ar urma să fie donați. Șefa statului a mărturisit că a primit și alte premii, în cadrul unei emisiuni televizate la Moldova 1, joi, 8 februarie.

Întrebată despre distincția de la Timișoara, șefa statului a declarat că este un premiu oferit pentru valori europene, de către un juriu format din „oameni respectați”: „Eu îi respect și de aceea am acceptat acest premiu. Banii nu au ajuns. (…) Va fi făcută o donație către o organizație de caritate sau o organizație a unei categorii sociale sau alteia de cetățeni, o să anunțăm unde merg acești bani. Până când, banii sunt în continuare la Timișoara”.

Totodată, șefa statului a explicat că discuția a fost pornită de reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, „și e clar că a încercat să ponească un val de denigrare”.

Ministerul rus de Externe a publicat, pe 17 ianuarie, o reacția la premiul Maiei Sandu, numind suma de 30 000 de euro „primă pentru promovarea tuturor acestor pretinse „valori” europene”.

💬 #Zakharova: Moldovan authorities are seeking to root out any dissent, block independent media, pursue the opposition & overtly blackmail their own people



🤦‍♀️ It seems that @sandumaiamd received a 30,000 euro bonus in Timișoara for promoting all these would-be European "values" pic.twitter.com/KL784zsPdX