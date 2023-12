Președinta Comisiei Europene, după decizia Consiliului privind începerea negocierilor de aderare: „O zi care va rămâne gravată în istoria Uniunii noastre”

„O decizie strategică și o zi care va rămâne gravată în istoria Uniunii noastre”. Astfel a calificat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen decizia Consiliului European privind începerea negocierilor de aderare la UE și oferirea statutului de țară candidată Georgiei.

Leaders have decided to open accession negotiations with Ukraine and Moldova and to grant candidate status to Georgia.



A strategic decision and a day that will remain engraved in the history of our Union



Proud that we have lived up to our promises and delighted for our partners