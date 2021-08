Ministrul de Externe al R. Moldova a declarat cu ministrul Afacerilor Externe al Letoniei asupra inițierii unui dialog privind recunoașterea permiselor de conducere pentru cetățenii care trăiesc în Letonia.

„Pe lângă agenda de cooperare cu Uniunea Europeană evident am discutat și despre relațiile noastre bilaterale. Avem o cooperare excelentă. În viitorul apropiat, am agreat necesitatea de a finaliza negocierile și de a semna un acord între R.Moldova și Letonia în domeniul securității sociale. Am convenit să inițiem un dialog detaliat privind recunoașterea permiselor de conducere ale R.Moldova pentru cetățenii care trăiesc în Letonia. Recunoașterea permiselor de conducere ale R.Moldova este o prioritate cheie pentru diaspora noastră și în acest sens inclusiv astăzi vom întreprinde acțiuni clare și concrete de facilitar a condițiilor în care trăiesc concetățenii noștri în alte țări. Am discutat un pic și despre reglementarea transnistreană și securitatea regională. (…) În următoarele zile și săptămâni ministerele noastre, colegii vor avansa în implementarea acelor înțelegeri asupra cărora am convenit astăzi”, a declarat ministrul Afacerilor Externe al R.Moldova, Nicu Popescu.

„Avem multe înțelegeri bilaterale și în pofida faptului că am avut o perioadă foarte dificilă, cea a pandemiei, totuși este de menționat faptul că exporturile R.Moldova către Letonia s-au mărit în această perioadă și sperăm la o colaborare la fel de intensă și pe parcursul anilor viitori. Digitalizarea mai este încă una dintre domeniile pe care urmează să cooperăm și să intensificăm relațiile noastre. (…) Aș vrea încă odată să reiterez invitația care a fost făcută cu doi ani în urmă pentru domnul ministru pentru a vizita Letonia și a intensifica relațiile politice și discuțiile bilaterale”, a menționat ministrul Afacerilor Externe al Letoniei, Edgars Rinkēvičs.

Ministrul Afacerilor externe al Letoniei, Edgars Rinkēvičs efectuează, în perioada 16 – 18 august, o vizită de lucru la Chișinău, la invitația viceprim-ministrului, ministrului Afacerilor externe și integrării europene al R. Moldova, Nicu Popescu.

În cadrul vizitei de lucru, ministrul Afacerilor externe al Letoniei are programate întrevederi și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Natalia Gavrilița, președintele comisiei parlamentare pentru politică externă și integrare europeană, Doina Gherman, dar și cu reprezentanți ai opoziției parlamentare.

Ministrul Afacerilor externe al Letoniei este primul oficial străin care a fost primit în vizită de către noul ministru de Externe al R.Moldova.

Pe 9 august curent, R. Moldova a recepționat un lot de 30 de mii de doze de vaccin împotriva COVID-19, oferite cu titlu gratuit de Letonia.