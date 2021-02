VIDEO/ „Este important să se revină la plafonarea prețurilor la carburanți”. Declarațiile președintei Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate

Președinta Maia Sandu a convocat ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS), în cadrul căreia au fost discutate mai multe subiecte, inclusiv privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.

După ședința CSS, președinta Sandu face declarații de presă.

„Așa cum am anunțat anterior subiectul principal pe agenda CSS a fost concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Am invitat mai mulți reprezentanți ai mai multor instituții și respectiv am auzit rapoartele la toate aceste instituții care sunt responsabile, unele de monitorizarea inventării planului de investiții, altele de cercetarea suspiciunilor de corupție. Am discutat și despre cazurile care sunt în instanțele de judecată, în sensul în care am discutat care este statutul acestor cazuri.

Discuția a durat pentru că este un subiect foarte complicat. Ne-ar plăcea să vă spun mai multe despre lucrurile pe care le-am discutat astăzi și pe care le-am auzit, dar nu pot face acest lucru, pentru că urmează să se meargă în instanța de judecată. Pot doar să vă spun că Procuratura spune că este la etapa finală și sper eu în scurt timp va merge în instanța de jduecată cu dosarul pe această tranzacție – concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău (…) Am cerut Agenției Proprietății Publice să facă o cerere de urgentare a examinăriiacestei cauze și bineînțeles am discutat despre monitorizarea activităților, investițiilor de către instituțiile statului. Am cerut rapoartele de monitorizare și evaluările care le face APP. De asemenea, va fi o anchetă la nivel de Guvern despre modul în care din 2014 până în 2019 nu prea există la APP rapoarte de monitorizare a investițiilor. Deși există o bănuială că nu s-a dorit săs e minitorizeze modul în care compania care deține contractele de concesionare își îndeplinește obligațiunile investiționale.

Al doilea subiect ține de creșeterea prețurilor la carburanți și cred că este clar pentru toți, și pentru cei care nu sunt specialiști că aceasta este o acțiune concertată din partea companiilor. Pentru că am discutat evoluțiile în ultimul an, vreu să menționez lipsa de acțiune din partea instituțiilor statului, în special în perioada februarie – iunie a anului trecut, atunci când pe piața internațională prețurile au scăzut destul de mult (…) Pe de-o parte consumatorii din R. Moldova n-au putut să se bucure pe deplin de scăderea prețurilor în anul 2020, pe de altă parte, acum vedem creșteri în fiecare zi și modul în care sunt operate aceste creșteri conduce la concluzia că aceste acțiuni sunt concertate. Ceea ce considerăm noi necesar la această etapă și pornind de la comportamentul petroliștilor, este să se revină la plafonarea prețurilor. Evident pentru asta e nevoie să se schimbe legea. Sper să se găsească 51 de deputați în Parlament care să-și facă timp pentru asta”, a spus președinta.

La 26 ianuarie CSS s-a întrunit în prima ședință, în noua componență, sub conducerea preşedintei Sandu. În cadrul ședinței, șefa statului a anunțat că își rezervă dreptul de a nu invita anumiți membri ai CSS la unele ședințe, atunci când va considera de cuviință. În ajunul ședinței, fostul președinte Igor Dodon obiectase „revoltat” față de noii membri aduși în CSS de Sandu.

Totodată, președinta a anunțat că schemele de corupție, traficul de droguri și anabolizante, defrișările ilegale, și capacitatea de răspuns la pandemia COVID-19, vor fi printre prioritățile agendei CSS din următoarea perioadă.

La 25 ianuarie președinta a semnat decretul privind constituirea CSS.

Pe lângă membrii din oficiu, zece la număr, șefa statului a numit 11 membri noi, care vor face parte din Consiliul. Cinci dintre cei 11 membri ai CSS numiți de Maia Sandu fac parte din Aparatul președintei R. Moldova.

Tot printre membrii numiți ai CSS se regăsesc trei deputați din Parlamentul de la Chișinău și trei experți ai societății civile, lucru ce a fost criticat dur de fostul președinte Igor Dodon și mai mulți reprezentanți ai socialiștilor.

Prin decretul publicat în Monitorul Oficial sâmbătă, 23 ianuarie, a fost adăugat că persoanelor membre ale CSS le poate fi perfectat dreptul de acces la secretul de stat.