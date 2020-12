Ion Chicu, gata să discute cu Maia Sandu: „Nu am primit o invitație oficială”

Prim-ministrul Ion Chicu reiterează că este gata să meargă la discuții cu președinta aleasă Maia Sandu. Reacția acestuia vine după ce șefa statului a declarat recent că planifică o întâlnire cu acesta.

Chicu susține însă că deocamdată nu a primit nicio invitație oficială din partea președintei aleasă.

„Decât invitația publică nu am văzut alta, dar cred că urmează să fie făcută. Intuiesc că agenda ei este încărcată, formează echipa. Eu am spus de fiecare dată că succesul în soluționarea problemelor constă în comunicare și în colaborarea între instituțiile statului”, a spus Ion Chicu în cadrul unei emisiuni de la TV8.

Chicu a spus că este gata să discute cu Sandu în orice moment.

„Am înțeles că invitația este lansată de doamna președinte aleasă, intuiesc că are și o agendă. Am înțeles că informația despre starea de lucru în țară o interesează mult. Eu am multe tabele de prezentat”, a mai spus premierul.

Chicu a menționat, din nou, că „nu are nicio îndoială că Maia Sandu va fi învestită în funcția de președinte al R. Moldova până pe 23 decembrie”, însă nu este sigur că până atunci el va mai fi prim-ministru.

„Se poate întâmpla ca Parlamentului să nu îi placă ceva din politica bugetar-fiscală și să facă moțiune de cenzură. Înțelegem că în 3 săptămâni trebuie să promovăm aceste proiecte importante. Mai departe vedem. După promovarea acestor proiecte vom discuta. După cum am spus, este sigur că doamna Sandu va fi învestită până pe 23 decembrie, dar faptul că eu voi fi prim-ministru nu este sigur pentru că până atunci reușesc de 10 ori să vină cu moțiune de cenzură”, a adăugat Chicu.

Întrebat dacă actualul Guvern se bucură de sprijin în Parlament, premierul a menționat că „nouă nu ne trebuie sprijin, dar nouă ne trebuie să voteze proiectele pentru țară”.

Maia Sandu, candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) la funcţia de preşedinte a obținut cele mai multe voturi în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, organizat la 16 noiembrie, urmând să fie prima femeie președintă a R. Moldova.

Rezultatele preliminare finale arată că Maia Sandu a acumulat 57,72% dintre voturi, iar Igor Dodon – 42,27%.