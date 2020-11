Igor Dodon a semnat decretul privind numirea lui Oleg Țulea, fost ministru al MAEIE înaintat de PDM, în calitate de Ambasador în Ungaria

Revenit pentru o zi din concendiul luat în legătură cu desfășurarea campaniei electorale pentru turul doi al alegerilor prezidențiale, președintele în exercițiu, Igor Dodon, a anunțat luni, 9 noiembrie, că a semnat decretul de numire a lui Oleg Țulea în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ungaria.

Anunțul a fost făcut de Dodon printr-o postare pe Facebook.

„Astăzi am semnat Decretul (…).

În cadrul întrevederii pe care am avut-o cu ex-ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, am discutat mai multe subiecte legate de situația actuală atât din țară, cât și de peste hotare. Am atras atenția asupra necesității organizării la cel mai înalt nivel, la Budapesta, a procesului de votare în cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial. I-am mulțumit domnului Țulea pentru munca depusă în cadrul ministerului și i-am urat succes în realizarea sarcinilor ce îi revin în noua sa funcție”, a scris Dodon.

Țulea, care până acum a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, fiind desemnat pentru această funcție de Partidul Democrat, nu a ieșit luni în fața presei pentru a prezenta raport de activitate.

Oleg Țulea a mai deținut funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ungaria, acreditat prin cumul în Bosnia și Herțegovina, Slovenia, Croația și Comisia Dunării în perioada 2016 – 2020, înainte de a deveni Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Miniștrii desemnați de Partidul Democrat din Moldova (PDM) în Guvernul Chicu, patru la număr, au fost revocați luni, 9 noiembrie, din funcții, după ce conducerea Partidului Democrat a anunțat că după alegeri se va retrage de la guvernare.