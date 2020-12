Europarlamentar: Dodon trebuie să se oprească, să asigure tranziția puterii prezidențiale către noul președinte, Maia Sandu

Raportorul Parlamentului European pentru R. Moldova, Dragoș Tudorache, a comentat ultimele evoluții de pe scena politică de la Chișinău. Acesta declară că șeful statului, Igor Dodon „trebuie să se oprească, să asigure tranziția puterii prezidențiale către noul președinte, Maia Sandu”.

„Un parlament delegitimat care vrea să își impună o voință politică străină de voința electoratului și a societății! E o rețetă otrăvită pe care am văzut-o din păcate și în România pesedistă, așa cum am văzut-o și în alte colțuri de lume. Iar în ultimele zile o vedem la Chișinău. Dodon și majoritatea parlamentară din jurul său încearcă să împingă Moldova, instituțiile sale, pe alt drum decât cel ales de poporul moldovean, prin vot. Dodon trebuie să se oprească, să asigure tranziția puterii prezidențiale către noul președinte, Maia Sandu, care apoi are toată legitimitatea de a pregăti alegerile anticipate atât de necesare pentru o democrație sănătoasă în Republica Moldova“, susține Tudorache.

Ședința de Parlament de joi, în care au fost examinate și aprobate proiectele bugetelor anuale remise de către Guvernul Chicu către deputați, pentru votul final al deputaților, a fost una tensionată.

Deputați din opoziție și-au exprimat dezacordul față de proiectele respective și au anunțat că, dacă va fi necesar, vor împiedica aprobarea acestora, blocând tribuna centrală a Parlamentului. Cu toate acestea, proiectele au trecut de Parlament, iar asta s-a întâmplat pe fundalul huiduielilor, îmbrâncelilor și scandărilor deputaților din opoziție.

În timp ce în clădirea Legislativului se desfășura ședința plenară, afară, în fața instituției a avut loc protestul anunțat de către președinta aleasă a R. Moldova, Maia Sandu.

Ieri, 3 decembrie, președinta aleasă Maia Sandu, a anunțat proteste pentru duminică.

Duminică ieșim cu toții în Piața Marii Adunări Națională să le spunem ce crede poporul. Alianța dintre PSRM și Șor a votat astăzi, în doar câteva minute, în două lecturi, la repezeală, proiecte de legi importante, inclusiv legea bugetului. Proiecte neconsultate și care conțin scheme peste scheme. Igor Dodon și socialiștii nu au înțeles nimic din recentele alegeri prezidențiale. Se fac că nu aud dorința simplă a oamenilor – de a nu fi furați. Socialiștii și deputații lui Șor au votat ca din mitralieră, la comandă, lege după lege, pentru a-și asigura continuitatea hoției în pofida votului cetățenilor”, a declarat Maia Sandu.