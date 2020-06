DOC/ Doi deputați cer ca SPPS să revină în subordinea Guvernului. Amendamentele propuse la Lege

Doi parlamentari, Iurie Reniță de la PPDA și Lilian Carp de la PAS, au elaborat mai multe amendamente la Legea cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Principala modificare propusă este ca SPPS să revină din subordinea președintelui R. Moldova în subordinea Guvernului.

Astfel, prin amendamentele propuse, cei doi deputați vor ca instituția SPPS să revină în subordinea Guvernului, așa cum a fost până în luna iunie 2019.

„Practic, petrecărețul de la Condrița și Holercani își trage sub el un nou batalion militarizat, singurul scop al căruia va fi protejarea exclusivă a lui în toate circumstanțele, mai ales acum în ajunul alegerilor prezidențiale. Îl copiază sută la sută pe idolul sau, Vladimir Putin.

Pentru a contracara această inițiativă foarte periculoasă, am elaborat și prezentat, împreună cu deputatul Lilian Carp, mai multe amendamente la proiectul respectiv de lege, principala dintre acestea fiind trecerea SPPS-ului în subordonarea Guvernului, cu reducerea considerabilă a efectivului. Într-o republică parlamentară această structură nu are nicio justificare, inclusiv legală, să să afle în subordonarea președintelui Republicii Moldova, care, conform Constituției, are prerogative preponderent protocolare”, scrie Reniță pe Facebook.