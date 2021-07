Discursul lui Igor Grosu, unicul candidat înaintat la funcția de președinte al Parlamentului, de la tribuna principală a Legislativului

Liderul interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și unicul candidat desemnat pentru funcția de președinte al Parlamentului a ținut un discurs de la tribuna principală a Legislativului și a reiterat angajamentele fracțiunii PAS „de a lupta cu corupția și de a vota legi pentru dreptate și disciplină”.

Discursul integral:

„Despre votul din 11 iulie s-au spus multe, cu adevărat este un vot istoric, o încredere fără precedent. Aș putea și eu acum să dau doar calificative mărețe euforice. Dar pentru noi acest vot înseamnă o responsabilitate fără precedent. Acesta nu a fost un simplu vot, fiecare vot indiferent pentru cine s-a votat, a fost o voce, o voce tare, care ne spune nouă tuturor – gata, așa nu se mai poate, oamenii Moldovei nu mai pot fi adulmecați cu vorba, cu lamentări prin studiouri, cu scuzele că de ce nu s-a reușit – ei vor ca lucrurile să se schimbe. Și ne-au spus asta foarte răspicat.

Oamenii nu vor un parlament care este loc de adăpost pentru cei certați cu legea, un loc unde se votează scheme, privilegii pentru elite abonate la contracte cu statul, unde se acoperă nelegiuirea. Oamenii vor lucruri firești, ca instituțiile statului să înceapă să funcționeze. Oamenii așteaptă acest lucru de 30 de ani.

Lumea vrea un parlament unde se dezbat subiecte, legi importante pentru viața fiecărui cetățean, familii și comunități. Unde legile nu se votează pe ascuns, pe furiș și pentru protecția schemelor. Lumea vrea un parlament care face legi pentru dreptate, regulă și disciplină. Un Parlament care are respect față de cetățeni. Un asemenea Parlament trebuie să construim.

Votul de încredere oferit de cetățeni ne dă mult de gândit, este o presiune imensă pe fiecare dintre noi – nu mai avem timp pentru lamentări, nu mai avem dreptul să dezamăgim, nu mai avem timp de vorbe. E vremea să reclădim încrederea în instituțiile statului. Asta înseamnă că fiecare să-și facă meseria onest la locul de muncă. Ca toate instituțiile statului să lucreze în același scop – pentru interesul public. Nu zic că va fi ușor, dar vom lupta în fiecare zi, vom lua decizii dureroase. Acolo unde este putred, ineficient și murdar va trebui să curățăm, pentru a construi ceva bun, onest și durabil.

Am un mesaj către clasa politică, dar, în special, către opoziție. Nu ne așteptăm să fim menajați, nu vă vom chema să fiți, cum se spunea pe vremuri, „opoziție constructivă”, expresie în spatele căreia se ascundeau înțelegeri obscure, împărțeli ale zonei de influență, imunități pentru hoți. Așa ceva NU va fi. Criticați pașii guvernării, fiți vigilenți la greșelile comise de noi, fiți incisivi, dar cu un singur scop: pentru apărarea drepturilor cetățenilor și a interesului național al Republicii Moldova. Nu încercați tradițional să fiți avocații oligarhilor, ai nedreptății și hoțiilor, acoperindu-vă cu rolul politic de opoziție. Nu vă vom permite acest lucru. Nimeni nu va avea clemență și imunitate, fie la putere sau în opoziție – gata, jocurile de-a „kuliokul”, legi ale contrabandei, furtul banilor publici – toate astea s-au terminat. Vom interveni prompt și fără a analiza costurile politice. Dreptatea se face prin sacrificii, nu lamentări.

Scopul nostru este ca acest Parlament să facă ordine. Ca cetățenii să nu mai simtă că cei de sus se apără între ei și se îmbogățesc tot mai tare, pe când oamenii devin tot mai săraci. Statul s-a acoperit cu multe legi și prevederi legale care apără corupția și schemele, monopolurile – iar oamenii care fac afaceri oneste, creează locuri de muncă, plătesc impozite sunt hărțuiți, presați, iar uneori chiar li se iau afacerile. Aceasta va fi una dintre prioritățile noastre – dezmembrarea monopolurilor, scoaterea presiunilor de pe mediul de afaceri, crearea unor reguli clare și egale pentru toți.

În acest Parlament foarte repede vom începe un exercițiu extrem de important: vom chema instituții, agenții pentru ca să-și prezinte raportul, în fața poporului, în fața parlamentului. Vom evalua fiecare instituție. Nu vă ascundeți după imunități și legi. Vom evalua minuțios și vom asculta de vocea oamenilor. Iar acolo unde nu este regulă vom face curățenie.

Vom începe prin a face ordine în activitatea Parlamentului. Vom respecta proceduri clare și vom fi transparenți în procesul legislativ. Chiar și în regim de urgență, transparența va fi respectată.

Am fost martor în vechiul Parlament la multe abuzuri. Am văzut sfadă mimată și înțelegeri de culise, legi votate cu încălcarea Constituției și cu călcarea în picioare a interesului public. Am văzut, din păcate, multă lipsă de rușine. Obrazuri groase și vorbe subțiri. Aceste lucruri nu au ce căuta în acest Parlament. Deputații reprezintă cetățenii și Parlamentul este primul loc din care vom începe să facem lucrurile altfel.

Am fost votați cu un mandat foarte clar. Și oamenii nu au timp să mai aștepte. Lupta împotriva corupției și creșterea nivelului de trai al cetățenilor sunt lucrurile pe care le-am promis și pentru care vom munci. Anumiți pași îi vom face imediat, unele lucruri vor fi simțite în timp.

Așteptările pe termen scurt de la Guvernarea PAS:

– Vom crește până la 2 mii de lei a pensiei minime, ca să compensăm măcar un pic veniturile pierdute de cei mai vulnerabili cetățeni. Când vorbim de creșterea pensiei trebuie să înțelegem că nu este un ajutor doar pentru pensionari. O astfel de măsură va avea impact și asupra micilor magazine și afaceri din zonele rurale și asupra micilor producători agricoli, datorită creșterii puterii de cumpărare a cetățenilor pe care îi deservesc.

– O altă așteptare pe termen scurt este reluarea finanțării externe, în special a componentei ce ține de granturi care sunt disponibile Republicii Moldova. Acești bani trebuie să meargă în investiții de infrastructură ca să impulsionăm piața muncii și să creăm condiții mai bune pentru cetățeni – e vorba de drumuri, canalizare, infrastructură socială, spitale.

– O a treia așteptare pe termen scurt este curățarea instituțiilor subordonate Guvernului, dar și Parlamentului, apropo, de funcționari corupți, numiți de regimul anterior. Mergeți în orice sat, oamenii știu foarte bine cine sunt hoții puși ca să fure. Unii deja și-au dat demisia, alții vor trebui convinși. La fel trebuie oprite schemele de delapidare și achizițiile de la aceleași companii, cu abonament corupt la banii statului.

Așteptările pe termen mediu:

– Să demareze o reformă efectivă în justiție. Și aici nu am în vedere doar modificări de litere în legi, fără niciun impact asupra sistemului. Am în vedere acțiuni hotărâte care să curețe justiția de corupți și să asigure un flux proaspăt de tineri instruiți și motivați să schimbe lucrurile în această țară. Avem nevoie de procurori curajoși, de judecători curați, de polițiști dedicați.

– Să reorganizăm cadrul legal ce ține de taxare, impozitare și activitatea antreprenorială și, mai ales, să asigurăm implementarea acestuia corectă de către instituțiile responsabile de supraveghere și inspecție. Vrem un mediu de afaceri corect, simplu și atractiv la nivel regional ca să accelerăm investițiile atât locale, cât și străine. Moldova nu se mai poate poziționa ca o țară cu mână ieftină de muncă, trebuie să asigurăm tranziția la o competitivitate globală care asigură salarii mari pentru cei care muncesc aici.

Așteptările pe termen lung:

– Vom accelera procesul de integrare în Uniunea Europeană. Cred că această criză ne-a arătat cât de multe sunt beneficiile calității de membru al UE, cât de mult ajută să ai la nevoie prieteni mai bine organizați, mai prosperi și mai eficienți. De la această tribună s-au pronunțat multe discursuri despre integrare europeană. S-au votat și dezbătut multe legi bune pentru a aduce mai multă Europa aici, acasă, în Moldova. Dar, cu amar în suflet, trebuie să constat că de prea multe ori s-a speculat cu acest concept, s-au ținut discursuri înflăcărate menite să ascundă deseori incompetența, intențiile meschine. Aici, în această sală, vom aproba legi, vom dezbate documente strategice cu mai puțină încărcătură ideologică, dar care au menirea simplă de a face regulă acasă, în fiecare instituție, în fiecare comunitate – aceasta înseamnă integrare europeană.

– La fel pe termen lung trebuie implementate politici demografice care să oprească trendul negativ în evoluția populației. Mai multe familii din Moldova ar decide să aibă mai mulți copii, dacă ar avea o stabilitate financiară mai mare. Aici cred că e nevoie să regândim modul în care ajutăm familiile cu copii. La fel cred că e nevoie să asigurăm mai multe oportunități de dezvoltare și de angajare pentru tineri în Moldova.

– O altă problemă care trebuie abordată în acești patru ani este dezvoltarea regiunilor. Cred că o țară sănătoasă nu are un singur oraș care se dezvoltă, ci mai multe centre regionale. În același timp, decalajul dintre zonele rurale și cele urbane în ceea ce ține de accesul la apă de calitate, canalizare, gazificare, rețea bună de drumuri, transport public și servicii trebuie să dispară. De aceea, cred că trebuie să analizăm oportunitatea reorganizării unor servicii asigurate de autorități, în special ar fi vorba de apă și canalizare, colectarea și gestionarea deșeurilor și alte servicii.

Sunt multe lucruri de făcut. Să ridici o țară din ruine nu e ușor. Știu că așteptările oamenilor sunt foarte mari. Și pe bună dreptate. Sunt conștient că anumite lucruri nu se vor întâmpla așa de repede precum ne dorim. Dar noi nu am venit aici pentru privilegii sau aplauze. Am venit cu însărcinări foarte clare din partea cetățenilor. Să curatam ce e stricat și să construim un stat care lucrează pentru oameni.

Cetățeanul care respectă legea, muncește acasă sau peste hotare, creează afaceri onest – anume el trebuie să aibă imunități și privilegii, nu hoții, nu corupții, ci cetățeanul. Dragi colegi, aceasta este condiția primordială pentru o Moldovă europeană. Dreptate, ordine, drepturi protejate, oportunități economice egale. Așa fel de stat vrem să construim.

Dragi colegi, avem multe de făcut. Să ne îndeplinim cu responsabilitate meseria pentru care am fost angajați de cetățeni.

Avem datoria să transformăm cu adevărat Parlamentul în organul reprezentativ suprem al poporului și acest lucru depinde de fiecare dintre noi”.

Parlamentul de la Chișinău s-a întrunit joi în ședință pentru a alege organele de conducere ale Parlamentului: Președintele Parlamentului, Vicepreședinții Parlamentului, Componența numerică și nominală a Biroului Permanent al Parlamentului, Componența numerică și nominală a comisiilor parlamentare, Președinții, vicepreședinții și secretarii comisiilor parlamentare, Constituirea fracțiunilor parlamentare. În context, președinta fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), Zinaida Greceanîi, a declarat că BCS nu are un candidat pentru funcția de spicher al Legislativului și nu deputații BCS nu vor participa la procesul de vot. Ulterior, PAS l-a desemnat pe liderul interimar al PAS, Igor Grosu, pentru funcția de președinte al Parlamentului. Detalii aici.

Joi, 23 iulie, Curtea Constituțională a confirmat legalitatea rezultatelor alegerilor parlamentare din 11 iulie și a validat mandatele a 101 deputați aleși. În urma alegerilor parlamentare au fost aleși 63 de deputați din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 32 de deputați din partea Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și 6 deputați din partea Partidului Politic „Șor”.

După ce pe 23 iulie, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul cu privire la convocarea ședinței de constituire, Parlamentul de legislatura a XI-a s-a convocat luni, 26 iulie, în ședință.