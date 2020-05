Deputata Monica Babuc comentează ultimele plecări ale colegilor săi din Partidul Democrat

Deputata democrată Monica Babuc, despre care mai multe voci spuneau că ar putea părăsi și ea Partidul Democrat din Moldova, a publicat un mesaj din care rezultă că rămâne în partid și prin care aduce critici la adresa foștilor colegi, care au plecat recent din partid.

În mesajul său, Monica Babuc afirmă, cu referire la ultimele plecări din PDM, că „pretextele și supărările căutate cu lumânarea ascund, de fapt, dorința de a „decora” cât mai reușit interese oculte și deloc ortodoxe”.

„De-a lungul anilor am avut, pe langa bucurii , si destule deceptii. Unele extrem de profunde. Am regretat atunci cand Partidul Democrat a fost parasit de oameni precum Igor Corman sau Alexandru Stoianoglo, Valeriu Lazar sau Andrei Popov, Octavian Calmic sau Oleg Serebrian. Am regretat pentru ca dincolo de expertiza lor profesionala deosebita acesti oameni ma reprezentau. Si stiam ca plecarea lor insemna o pierdere sensibila pentru partid. Iata insa ca acesti oameni n-au plecat catre alte partide, ci au preferat profesiile lor de baza pastrand o atitudine corecta fata de PDM.

Astazi asistam la realizarea unui scenariu care, in ciuda lozincilor zgomotoase si populiste, nu face altceva decat sa demonstreze ca resetarea PDM dupa criza din vara anului 2019 resetare pe principiile sanatoase ale unei constructii politice autentice la baza careia stau integritatea umana, meritocratia, responsabilitatea pentru destinele tarii si a cetatenilor ei, atasamentul profund fata de valorile democratice si proeuropene, solidaritatea si comunicarea activa cu societatea civila, reprezentantii diasporei noastre si mass media, aceasta resetare a deranjat. A deranjat acei fosti colegi care fie au venit in PDM cu alte scopuri, fie au decis ca aceste scopuri pot fi lesne si in scurt timp realizate in alte formatiuni politice.

Toate acestea insotite fiind de gesturi teatrale de regrete si dezamagiri declarate fata de echipa care le-a oferit toate resursele sale pentru promovarea lor. Cand pretextele si supararile cautate cu lumanarea ascund de fapt dorinta de a “decora” cat mai reusit interese oculte si deloc ortodoxe”, a scris Monica Babuc pe facebook.

Fosta ministră a Educației afirmă că foștii ei colegi de partid, acum membri ai grupului „Pro Moldova”, condus de Andrian Candu, ar face „încercări disperate” de a atrage de partea lor mai multe organizații teritoriale ale PDM.

„Las pe constiinta fostilor colegi acest pas, dar, mai ales, incercarile disperate de a racola cat mai multi membri din organizatiile teritoriale ale PDM pentru a demonstra ca sustinerea lor in teritorii este una masiva. Am mai cunoscut asemenea practici in trecut si am vazut, pana la urma, cu ce s-au soldat ele. Stim ca principiul “mai bine mai putin, dar mai bine” este unul care si-a demonstrat eficienta. Iar colegii din PDM care impartasesc ideea reconstructiei echipei politice din care fac parte in vederea transformarii ei intr-un partid pentru care sa se simta mandri si care ar contribui la transformarea Republicii Moldova intr-un stat european cu o democratie autentica sunt oamenii care cu siguranta reprezinta adevaratul potential uman al echipei noastre politice. Pentru ca “ DEMOCRAT INSEAMNA CINEVA CARE VREA SA INALTE POPORUL PE UMERII SAI , NU CINEVA CARE VREA SA SE INALTE EL PE UMERII POPORULUI”. Asa a vorbit Nicolae Iorga. Asa credem si noi”, își încheie Monica Babuc mesajul.