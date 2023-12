Cronologia unei coaliții nereușite dintre PAS, Platforma DA și Partidul Schimbării în Consiliul raional Rezina. Noul președinte de raion, reprezentant PDCM

Președintele organizației teritoriale Rezina a partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Tudor Cuculescu, a fost ales în funcția de președinte al raionului, votat de consilierii partidului Schimbării, socialiști și colegii din PDCM.

Deputatul Radu Marian, vicepreședintele partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că, o săptămână înainte de alegerea conducerii raionului Rezina, a agreat, „de principiu”, crearea unei coaliții pro-europene, formată din consilierii PAS, Platformei DA și partidul Schimbării. Aceasta însă, nu s-a întâmplat.

Alegerea președintelui, potrivit unei dispoziții de pe site-ul Consiliului, urma să se întâmple vineri, pe 8 decembrie, însă Tudor Cuculescu, în calitate de consilier, a solicitat să fie examinat subiectul în ședința de marți, 5 decembrie.

„Eu înțeleg că politica uneori e așa cum e, dar să-ți dai cuvântul pentru un lucru și apoi peste o săptămână sa faci cu totul altceva mi se pare ieșit din comun. Este cazul și Partidului Schimbării de la Rezina, în frunte Simion Tatarov. Imediat după alegerile locale din 5 noiembrie 2023, am agreat de principiu crearea unei coaliții pro-europene în consiliul raional Rezina, formată din consilierii PAS, DA și Partidul Schimbării. Am acceptat toate solicitările Partidului Schimbării la nivel local în Rezina. Am vorbit săptămâna trecută și mi-a zis că înțelegerea rămâne valabilă. Totuși Partidul Schimbării a decis să facă coaliție cu partidul oligarhic al lui Chicu (PDCM) cu PSRM, și a votat pentru un președinte de raion de la PCDM”, a scris deputatul Radu Marian.