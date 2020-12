Chicu susține că informațiile despre nunta fiului său, organizată pe timp de pandemie, sunt speculații: „Eu nu am făcut ceremonii faste, nunți și nu am de gând să mă justific”

Premierul R. Moldova Ion Chicu susține că informațiile apărute în spațiul public despre petrecerea dată cu prilejul căsătoriei fiului lui sunt speculații și că evenimentul organizat nu a fost o ceremonie fastuoasă.

În context, prim-ministrul susține că „nu are de gând să se justifice și că speculațiile la acest capitol au servit ca un exemplu rău”. Declarațiile au fost făcute de către premier, luni seara, în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la postul tv8.

„Da, simt vină morală, pentru că probabil făcând acest eveniment v-am lăsat să interpretați cum doriți și ați făcut, de fapt, speculații la acest capitol și, din păcate, deja a servit ca un exemplu rău. Asta regret că s-a întâmplat, dar eu am spus la acest capitol, eu nu am făcut ceremonii faste, nunți și tot așa mai departe și nu am de gând să mă justific. Rămâne pe obrazul celor care au speculat pe această temă”, a menționat Chicu.

La 28 august, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora, la Vinăria „Poiana” din satul Ulmu, raionul Ialoveni, în plină pandemie, este sărbătorită nunta unuia dintre fiii prim-ministrului R. Moldova, Ion Chicu, evenimentele de acest gen fiind interzise în acea perioadă. Jurnaliștii au fost ținuți la o distanță de circa un kilometru de locul desfășurării evenimentului, iar o reacție oficială a apărut abia la 1 septembrie, în cadrul unei emisiuni televizate. Chicu a declarat că a fost „o masă de sărbătoare”, la care au participat doar unchii și mătușile fiului său, însă unele surse afirmă că la eveniment au fost peste 100 de persoane. Totodată, au fost publicate secvențe video cu dansul mirilor, iar epidemiologul-șef de atunci, Nicolae Furtună, a subliniat că „nunta e cu mire și mireasă”.