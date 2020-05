Ce spune Ambasada SUA în R. Moldova despre întâlnirea cu președintele Igor Dodon versus ce a publicat președinția după întâlnire

Șeful statului, Igor Dodon, a avut astăzi, 15 mai, o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Dereck J. Hogan.



În timp ce Dodon, într-o postare pe Facebook, a susținut că discuția dintre cei doi s-a axat pe „un spectru larg de chestiuni legate de dezvoltarea dialogului strategic dintre statele noastre, inclusiv și lupta cu COVID-19″, Ambasada SUA la Chișinău a venit la fel cu o postare unde precizează că discuția dintre ei doi oficiali s-a axat prioritar pe subiecte ce țin de politica internă, respectarea legii separării puterilor în stat și a democrației, lucru despre care președintele nu a menționat în postarea sa.

Mesajul publicat de șeful statului, Igor Dodon:

„Am avut o întrevedere cu Dereck J. Hogan, Ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Am discutat un spectru larg de chestiuni legate de dezvoltarea dialogului strategic dintre statele noastre. Am acordat o atenție deosebită luptei comune împotriva răspîndirii coronavirusului. În acest context, am adresat mulțumiri partenerilor americani pentru asistența acordată Moldovei”, a susținut Dodon.