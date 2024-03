Câte referendumuri privind aderarea R. Moldova la UE vor fi și care este planul „B” dacă eșuează cel din toamnă. Precizările Maiei Sandu

Referendumul pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană (UE) a fost luni, 18 martie, subiectul unei conferințe de presă, susținută de șefa statului Maia Sandu. ZdG a solicitat președintei să precizeze câte referendumuri privind vectorul extern al țării vor fi necesare în procesul de aderare la UE. Totodată, președinta a spus ce acțiuni vor întreprinde autoritățile dacă referendumul constituțional, care ar urma să se desfășoare în luna octombrie a acestui an, va eșua.

Reprezentanții opoziției parlamentare au declarat , cu varii ocazii, că majoritatea țărilor candidate „au organizat astfel de referendumuri după încheierea tuturor negocierilor cu UE, nu înainte de începerea lor, așa cum doresc autoritățile actuale din Moldova”, invocând că referendumul propus de Maia Sandu ar fi o încercare „de a majora prezența la vot la viitoarele alegeri prezidențiale”.

ZdG: Ați declarat că aveți încredere în părerea și decizia cetățenilor, și totuși, este firesc să existe un plan secundar pentru cazul în care rezultatul referendumului nu va fi cel așteptat. Care este acel plan „B”?

Maia Sandu: „Și planul «A» și planul «B» înseamnă să muncim, să nu permitem dezinformare și manipulare, să nu permitem amestec extern în treburile noastre și să avem încredere în cetățeni. Repet, toate sondajele arată că, și acest lucru este clar și pentru cei de la Kremlin, majoritatea cetățenilor din R. Moldova își doresc ca statul nostru să devină membru al Uniunii Europene”.

„Noi am ezitat prea mulți ani, întotdeauna ne-am întrebat «ce dacă…?» și uitați-vă unde am ajuns. Nu am ajuns acolo unde ne-am propus cu toții. Acum, haideți să avem curaj, să analizăm riscurile, să vedem problemele, să găsim soluțiile și cel mai important – să muncim cu toții pentru acest proiect”, a punctat șefa statului.