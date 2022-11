Biroul executiv al PDM a aprobat candidatura pentru funcția de președinte al partidului. Babuc nu va candida pentru șefia PDM

Biroul executiv al PDM a decis luni, 31 octombrie, cu „unanimitate de voturi”, să recomande Congresului X al PDM candidatura lui Ion Sula pentru funcția de președinte al partidului.

Potrivit unui comunicat al formațiunii politice, președinta interimară a PDM, Monica Babuc, a menționat că nu va candida pentru șefia PDM.

„Ion Sula are 42 de ani, are o experiență bogată în administrația publică centrală și locală. Este ex-ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, ex-director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, președinte al Organizației Teritoriale PDM Ialoveni, membru al BE al PDM”, se mai arată în comunicatul PDM.