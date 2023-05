„Alegerile din Găgăuzia – prima etapă a catastrofei politice care ne așteaptă în 2023”. Reacții după publicarea rezultatelor preliminare ale alegerilor bașcanului

După ce Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei a făcut publice rezultatele preliminare ale alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, mai multe reacții au apărut pe rețelele de socializare. Unii susțin că aceste alegeri sunt „prima etapă a catastrofei politice care ne așteaptă în 2023”, iar alții felicită candidații care au trecut în turul doi al alegerilor. Cu toate acestea, reprezentanții partidului de guvernământ, care nu a înaintat un candidat, susțin că rezultatele primului tur din Găgăuzia arată „necesitatea unor eforturi suplimentare din partea autorităților și societății pentru informare corectă și echidistantă în regiune”.

Într-un comentariu pentru ZdG, purtătoarea de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Adriana Vlas a spus că formațiunea va „urmări cu atenție” reacția autorităților la acuzațiile privind corupția electorală.

Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), care în aceste alegeri l-a susținut pe Grigorii Uzun, clasat pe primul loc, obținând cel mai mare număr de voturi – 14 849, declară că alegerile de duminică „au demonstrat că PSRM este cea mai puternică și serioasă forță politică din țară”.

„Urmează turul doi și suntem siguri că Grigorii Uzun va câștiga aceste alegeri. Partidul Socialiștilor va fi alături de candidat”, a scris PSRM într-un comunicat. Secretarul executiv al PSRM, Igor Dodon, a felicitat candidatul susținut de formațiunea sa și s-a arătat convins că „Victoria va fi a noastră!”.

Partidul „Șor” deocamdată nu a venit cu un mesaj de felicitare pentru candidata lor, Evghenia Guțul, dar vicepreședinta formațiunii, Marina Tauber, a declarat luni, 1 mai, înainte de a fi rețintuită de procurori, că partidul se „mândrește cu rezultatele” din Găgăuzia.

De cealaltă parte, președintele Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, susține că indiferent de rezultatul turului doi al alegerilor pentru funcția bașcan al Găgăuziei, regiunea oricum va rămâne „sub influența agenților de influență” și va fi condusă de o persoană finanțată și susținută de Rusia.

„Alegerile din Găgăuzia sunt prima etapă a catastrofei politice care ne așteaptă în 2023. Crima organizată și candidații susținuți de Federația Rusă au participat în trecut și participă în prezent, în mod liber și nestingherit, la alegerile din Republica Moldova – parlamentare, prezidențiale și locale. De exemplu in alegerile pentru postul de bașcan al Găgăuziei au participat cel puțin 4 candidați de acest gen.

In turul doi au ieșit doi candidați, unul susținut de Igor Dodon și altul promovat de Partidul Șor. Respectiv, cine va câștiga în turul doi nu are nicio importanță. Găgăuzia va rămâne sub influența și controlul crimei organizate și agenților de influență”, a scris pe Facebook, Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării.