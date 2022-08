14 ani de la războiul ruso-georgian. R. Moldova condamnă agresiunea militară a Rusiei împotriva Georgiei

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) condamnă agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Georgiei, din august 2008. Potrivit MAEIE, acțiunile militare ale Rusiei împotriva Georgiei drept „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Astfel, Ministerul de Externe reiterează sprijinul ferm al R. Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional.

Today marks 14 years since Russia’s military aggression of Georgia, a flagrant violation of international law.



We condemned it then and condemn it now. #Moldova firmly supports #Georgia’s sovereignty & territorial integrity within its internationally recognized borders.