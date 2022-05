„Piesa Ucrainei mi-a plăcut mult! Piesa României – mai puțin. Totuși, nu într-atât de puțin, ca să nu intre în primii 12”. Explicațiile Radmilei Popovici, membră a juriului R. Moldova la Eurovision

Una dintre membrii juriului din Republica Moldova la Eurovision, scriitoarea Radmila Popovici, a făcut public modul cum a votat și clasamentul pe care l-a întocmit. Ea afirmă că piesa României nu s-a aflat printre piesele sale favorite, dar că a plasat-o, totuși, pe locul al zecelea, din 12 țări pe care trebuia să le aleagă. Scriitoarea spune că și-a exprimat votul nesilită nemituită de nimeni.

„Favoriții mei în concursul Eurovision SONG Contest, (finaliștii, pe locuri, adică în ordine descrescătoare – 12 țări din 24 – fără a putea vota pentru RM):

Locul 1 — Ucraina

Locul 2 — Marea Britanie

Locul 3 — Suedia

Locul 4 — Belgia

Locul 5 — Elveția

Locul 6 — Estonia

Locul 7 — Australia

Locul 8 — Azerbaidjan

Locul 9 — Olanda

Locul 10 — România

Locul 11 — Grecia

Locul 12 — Portugalia

Ca să fie clar! Am votat cu Inima, cu Auzul, cu Văzul, dar și pentru Mesajul pieselor (NEsilită de nimeni, NEangajată și NEmituită de nimeni, cum se insinuează pe aici), pe cât de obiectiv am știut s-o fac (în acest context, al CÂNTECULUI), cu competențele pe care le am, pe cât le pot avea.

Aș fi oferit Republicii Moldova punctaj maxim (ținând cont de toate criteriile menționate mai sus: inimă, auz, văz, mesaj), dacă ar fi fost voie să votăm reprezentanții noștri.

Piesa Ucrainei mi-a plăcut mult! Piesa României – mai puțin. Totuși, nu într-atât de puțin, ca să nu intre în primii 12 participanți (aleși de mine)”, a scris Radmila Popovici pe Facebook.

Ceilalți membri ai juriului au fost: fondatorul și dirijorul Moldovan National Youth Orchestra, Adriano Marian; interpreții Cristina Scarlat și Natan; Ilona Stepanov.

