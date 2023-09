Petraeus: „Șansă bună” pentru contraofensiva Kievului (DW)

Generalul american în retragere David Petraeus a spus pentru DW că apărarea rusă ar fi „formidabilă” și a lăudat de asemenea forțele ucrainene pentru schimbarea tacticii și acumularea de câștiguri.

Forțele ucrainene au obținut doar câștiguri modeste după lansarea contraofensivei din iunie. Recent, Kievul a anunțat însă că armata sa ar fi reușit să treacă de prima linie a defensivei rusești și să elibereze satul Robotyne, la est de râul Nipru. Generalul american în retragere și fost șef al CIA David Petraeus, care a comandat trupele americane și aliate în Irak și Afganistan, i-a spus jurnalistei DW Anna Pshemyska că există motive pentru noi progrese ale forțelor ucrainene. El a arătat însă că Rusia ar fi învățat din greșelile ei.

DW: Domnule general Petraeus, sunteți de acord cu estimarea că Ucraina ar avea 50% șanse să spargă liniile a doua și a treia de apărare ale armatei ruse până la sfârșitul anului?

Cred că sunt șanse bune în acest sens, dar permiteți-mi să vă spun ce s-a observat în primele trei Iuni ale contraofensivei. S-a văzut din nou un lucru care este mereu adevărat – și pe care l-am învățat de multe ori în cariera mea în calitate de comandant de luptă în două războaie diferite – și anume că niciun plan nu supraviețuiește contactului cu inamicul. Întrebarea este cât de bine se adaptează trupele la noua situație. Cât de bine răspund atunci când planul trebuie schimbat. Cred că ucrainenii au făcut o treabă foarte remarcabilă în această privință.

Și-au adaptat strategia la noile informații aflate privind amploarea câmpurilor minate de ruși. Acestea sunt mult mai adânci, e vorba de kilometri, de mulți kilometri în lungime, mult peste ceea ce prevăd manualele militare rusești. Iar ucrainenii au fost nevoiți să-și croiască drumul prin aceste câmpuri minate, deoarece nu dispun de capacitate de luptă aeriană și nici de forță de pătrundere blindată pe care le-am folosi noi [SUA] împotriva unei apărări atât de formidabile.

Putem spune, deci, că această contraofensivă ucraineană a fost foarte, foarte dificilă.

Iar ucrainenii au fost nevoiți să se adapteze. Au început să acumuleze și victorii, mai ales în centrul regiunii Zaporojie, în jurul localității Robotyne și așa mai departe. Cred că sunt șanse bune să continue aceste progrese.

Au trecut de prima centură defensivă rusească, acum sunt în a doua. Să nu uităm însă că se confruntă cu șanțuri anti-tanc, câmpuri minate foarte adânci, alte obstacole, precum colţii de dragon (obstacole antitanc piramidale pătrate din beton armat – n.red.)… tranșee pline cu soldați ruși și, în plus, cu drone care identifică trupele ucrainene și apoi ghidează spre ele artileria și rachetele rusești.

Este vorba deci de o provocare majoră. Este peste tot ce îmi pot aminti că am văzut şi citit de la Al Doilea Război Mondial încoace. Este cu siguranță mult mai greu decât ceea ce am experimentat în cele două războaie pe care am avut privilegiul să le conduc.

Întrebarea este când vor începe rușii să cedeze? Când va începe apărarea aceasta să se fisureze? Și vor fi în stare atunci ucrainenii să exploateze slăbiciunile pentru a avansa cel puțin până la distanța necesară pentru a intercepta acea linie de comunicare foarte importantă care merge din Rusia de-a lungul coastei de sud-est a Ucrainei?

Dacă vor putea bloca acea linie sau împiedica logistica rușilor, capacitatea lor de a-și sprijini forțele în partea centrală a sudului Ucrainei, atunci ar fi o realizare substanțială.

Se spune acum că ucrainenii îşi intensifică pas cu pas contraofensiva și că teritoriul eliberat în jurul localității Robotyne se lărgește. Deci au fost unele succese recente. Ce le-a făcut posibile?

Le-a făcut posibile capacitatea ucrainenilor de a se adapta […] Iar ei folosesc de fapt echipe de câte 10 oameni, mici plutoane de infanterie și echipe care luptă din aproape în aproape, căutându-și drumul prin aceste câmpuri minate, stabilind rute de traversare a acestora și apoi apărând ceea ce cuceresc. Apoi, o zi sau două mai târziu, ocupând următoarea zonă, următoarea stradă.

Au făcut acest lucru la scară foarte mare, cu un curaj extraordinar, cu capacitate de inovație masivă în utilizarea armamentului disponibil, inclusiv dronele și tehnica de atac cu rază mai lungă de acțiune. Acestea sunt lucrurile care duc la acumularea de progrese.

Rusia se adaptează la rândul ei și învață din propriile greșeli. Rușii produc acum mai mult armament, mai multe rachete, mai multe drone decât înainte. Cine stă mai bine din punct de vedere tehnologic în prezent – Rusia sau Ucraina?

Ambele tabere au pus în practică numeroase inovații impresionante. Vedem asta din partea ucraineană cu sisteme de arme de proveniență prezumtiv ucraineană care aduc războiul la cei din Moscova, în alte regiuni din Federația Rusă.

În mod evident însă, Rusia are o economie mult mai mare decât cea a Ucrainei, în pofida sancțiunilor de ordin financiar, economic și personal și a restricțiilor la export. Iar populația rusă este de trei-patru ori mai numeroasă decât cea ucraineană. Ceea ce subliniază necesitatea vitală ca toate țările membre NATO, SUA, Germania, toate celelalte state să continue să furnizeze Ucrainei tot sprijinul posibil, atât pe termen scurt, pentru a se asigura că Ucraina dispune de cele necesare pentru a-și continua ofensiva, care ar mai putea dura câteva luni, până la începerea ploilor, care o vor încetini și vor împiedica vehiculele militare să mai traverseze terenul accidentat.

Iar pe termen lung, să se gândească înainte la sezonul de luptă care va începe anul viitor, pentru a continua să-și elibereze teritoriul, luând în calcul și faptul că, în tot acest timp, Rusia învață și se adaptează.

Se vede acest lucru în apărarea pregătită de ruși în sudul Ucrainei. Se vede în mai buna folosire a războiului electronic, se vede în folosirea dronelor ca observatori anticipați pentru artilerie și rachete, precum și în alte aspecte; lucruri dificile, în mod evident, având în vedere că rușii nu s-au prea remarcat pe câmpul de luptă, ca să ne exprimăm cu blândețe, în primul an de conflict.

Ați pomenit de anul trecut. La ce schimbări vă așteptați până în primăvara anului viitor?

Ei bine, prima schimbare va fi ceea ce vor reuși să realizeze ucrainenii în cursul ofensivei actuale. Vor ajunge ei într-o poziție, de exemplu, de a bloca linia de comunicare dintre Rusia și sud-estul Ucrainei cu forțele aflate la nord de Crimeea? Vor putea ei să întrerupă și să anuleze rutele dinspre Crimeea pe drumuri și poduri spre sudul Ucrainei? Vor putea să izoleze și mai tare Crimeea? Să distrugă mai multe baze navale și aeriene? Se vor mai întâmpla încă foarte multe în acest an.

Dar mesajul meu este că trebuie să ne pregătim pentru a ajuta Ucraina pe termen lung – acesta trebuie să fie lucrul pe care se concentrează NATO.

Interviu realizat la Kiev de redactoarea DW Anna Pshemyska.