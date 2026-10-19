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Cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe scara Richter, resimțit în R. Moldova
Luni, 19 octombrie, la ora 11:52 un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe scara Richter s-a produs în Zona Seismică Vrancea. Acesta a fost resimțit și în R. Moldova.
Seismul s-a produs la 13 kilometri de Râmnicu Sărat.
„S-a detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea estimată la 4,8 și adâncimea estimată de 76,5 km. Efectele cutremurului se vor simți diferit în funcție de locația în care vă aflați”, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului pe Facebook.