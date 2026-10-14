„Pentru mine, Chișinăul este acasă. Pentru Moldova, este principalul motor al economiei”. Sandu și Tofan, mesaje de hramul capitalei

Locuitorii și oaspeții capitalei sărbătoresc miercuri, 14 octombrie, Hramul Orașului Chișinău. Cu acest prilej, prim-ministrul Vasile Tofan și șefa statului Maia Sandu au venit cu mesaje de felicitare.

Premierul a depănat amintiri în postarea sa și a menționat investițiile Guvernului în oraș.

„Am crescut în Chișinău – lângă Gara Centrală, apoi pe strada Florilor, după la capătul Buiucanilor, iar mai târziu la Telecentru. Sunt din generația care încă fredonează „Troleibuzul 25… Poșta Veche – Licurici”. Am văzut cum s-a schimbat și a crescut orașul. Pentru mine, Chișinăul este acasă. Pentru Moldova, este principalul motor al economiei. De aceea, Guvernul investește serios aici. În 2026, aproape 5 miliarde de lei merg spre Chișinău. Peste 4 miliarde – în școli, grădinițe și alte instituții de învățământ. Circa 370 de milioane – în infrastructură rutieră. Alte 290 de milioane – în curți, drumuri de acces, canalizare și proiecte în suburbii. În sănătate, investițiile din ultimii cinci ani au ajuns la circa 1,6 miliarde de lei. Doar câteva exemple: peste 430 de milioane la Institutul de Medicină Urgentă, peste 270 de milioane la Institutul Oncologic, circa 360 de milioane la Institutul Mamei și Copilului și la Spitalul Clinic Republican”, a scris Tofan.

Prim-ministrul a subliniat că orașul Chișinău este administrat local, „dar dezvoltarea lui este o responsabilitate comună”.

„Când Chișinăul crește, crește și Moldova. La mulți ani, Chișinău!”, a conchis el.

Iar președinta Maia Sandu a îndemnat cetățenii să aibă grijă de capitală „în fiecare zi, așa cum avem grijă de propria casă”.

„De 590 de ani, municipiul Chișinău adună oameni, povești și generații. Pentru unii, este orașul copilăriei, pentru alții – locul în care au venit să învețe, să muncească și să-și întemeieze o familie. Și pentru mine, Chișinăul a fost orașul pe care l-am descoperit mai întâi prin ochii unei tinere, iar mai târziu, locul în care mi-am construit propriul drum. Trebuie să punem cărămidă peste cărămidă pentru a lăsa copiilor și nepoților noștri un Chișinău european – un oraș mai verde, cu transport public modern, străzi sigure și respect pentru pietoni. Un oraș care își prețuiește istoria și își protejează patrimoniul, dar care privește cu încredere spre viitor. O capitală europeană nu doar cu numele, ci prin modul în care este administrată și prin calitatea vieții pe care o oferă oamenilor”, se arată în mesajul președintei.

Prima mențiune documentară a Chișinăului ca localitate datează din 17 iulie 1436, astfel, Chișinăul a ajuns la 590 de ani.

De Hramul orașului Chișinău, centrul capitalei va găzdui concerte, spectacole, târguri și activități pentru copii. Primăria capitalei „invită locuitorii și oaspeții orașului să sărbătorească împreună Hramul Chișinăului”.