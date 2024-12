Opinii De ce sunt importante alegerile din România și cum pot acestea influența soarta R. Moldova?

Pe 8 decembrie, în România va avea lor turul II al alegerilor prezidențiale, după două săptămâni în care oamenii au mers la urnele de vot în cadrul primului tur de prezidențiale și la alegeri parlamentare. Pentru fotoliul de președinte al României vor lupta candidatul pro-rus, declarat independent, Călin Georgescu și candidata Uniunii Salvați România, Elena Lasconi. Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți analiști politici și experți despre importanța alegerilor din România și cum pot acestea influența soarta R. Moldova.

Andrei Curăraru, analist, Watchdog.md: „Turul II al alegerilor prezidențiale din România poate stabiliza sistemul politic românesc, care acum trece printr-o criză substanțială. Vedem acum o creștere semnificativă a votului pe extrema dreaptă. Circa 35% au luat partidele de extremă dreaptă, iar pe primul loc în turul I a fost un candidat care este bănuit de afilieri sau afinități cu Federația Rusă. Dacă acesta devine președinte, el va avea dreptul aleatoriu de a propune premier, adică, el poate provoca și o instabilitate în Parlament atunci când Parlamentul nu ar accepta repetat această candidatură. În cazul în care devine președinte un candidat pro-european, acesta ar putea negocia mai ușor cu partidele centriste, partidele clasice, un guvern care să reprezinte mai bine interesele poporului român. Până la urmă, din structura de vot la parlamentare, este clar că extrema dreaptă rămâne încă marginală, dar se apropie de punctul în care ar fi un factor decisiv în politica românească, iar dacă în R. Moldova nu se votează în felul în care s-a votat activ, inclusiv și la alegerile prezidențiale și la parlamentare, am putea să pierdem cel mai important aliat în Uniunea Europeană, România, care dintotdeauna ne-a susținut, a fost avocatul nostru cel mai vocal și a avut un vot important de dat în cazul Consiliului European și Consiliului de miniștri. Nu trebuie să uităm că toate deciziile la nivelul Uniunii Europene sunt luate prin unanimitate, cele mai importante decizii, inclusiv decizii legate de debursarea de finanțe, chiar și accederea țărilor în Uniune. O schimbare radicală la nivelul președinției poate crea încă un pol negativ, eurosceptic, care să ne împiedice și pe noi pe calea de integrare europeană.”

Ecaterina Mardarovici, președinta Clubului politic al femeilor „50×50”: „Sunt importante, în primul rând, pentru fiecare din noi, cei care avem cetățenie română, cu atât mai mult pentru că fiecare și simțim românește, deci, ne pasă de țara noastră, de România, ce se întâmplă, ce vector va stabili Președinția României. Pentru R. Moldova sunt foarte importante rezultatele și ceea ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale de duminică în România, pentru că partenerul, suporterul și susținătorul, cel care a sărit întotdeauna ca să ne acorde o mână de ajutor în toate crizele prin care a trecut R. Moldova, a fost România. Acum, pentru demersul nostru care e în regim de alertă pentru integrarea europeană, contează foarte mult ca România să rămână pe acest segment, România să nu aibă crize guvernamentale, crize constituționale, să se dezvolte în continuare ca țară UE, ca țară NATO.”

Victor Ciobanu, analist politic: „Alegerile prezidențiale din turul al II-lea din România sunt extrem de importante pentru R. Moldova din mai multe considerente, dar în primul rând, cel mai important, după mine, este pericolul pentru România, dar și pentru R. Moldova de accedere a unui personaj absolut dubios, orientat pro-rus, care face declarații anti-Ucraina, în cea mai înaltă funcție în stat în România, care este membră UE și NATO. Deci, dorințele sale de a ieși din ambele comunități au fost expuse de mai multe ori și eu cred că pentru R. Moldova asta chiar este un pericol de securitate. După părerea mea, instituțiile statului român nu și-au făcut treaba până la capăt, am în vedere instituțiile de drept, pentru că este absolut evident, nu putea Călin Georgescu să facă o campanie pe rețelele de socializare de o asemenea anvergură cu zero cheltuieli. Am văzut mai multe comentarii cum se organizează, deci, efectiv se organizează după modelul lanțurilor mari comerciale care ne bombardează prin vânzări on-line și așa mai departe. Este un lucru extrem de sofisticat, care implică mulți oameni și multe resurse. A fost o operațiune specială eu consider și eu cred că asemenea persoane nu au ce căuta în cele mai înalte funcții din stat. România pentru noi a fost tot timpul un partener strategic și cu venirea acestui personaj am putea pierde acest parteneriat. Pe de altă parte, avem Ucraina care este în stare de război și declarațiile lui Georgescu care amplifică această stare de neliniște. Cred că trebuie o mobilizare maximă, pentru că văd și ezitări din partea partidelor pro-europene, mă refer, în primul rând, la PSD, care nu s-a expus tranșant în susținerea candidaturii pro-europene Lasconi și aici cred că trebuie exercitată presiunea publică asupra PSD-ului ca să ia o poziție clară, nu o punte între suveraniști și pro-europeni, și să se ajungă la un rezultat acceptabil în România. Asta este interesul nostru major. Dacă pierdem un partener cum este România și pe de altă parte, războiul în Ucraina, noi, într-un fel, suntem ca și cum izolați sub aspect strategic de securitate și multe alte aspecte, pentru că România este și partenerul comercial al R. Moldova, de aceea privim cu interes, susținem pe cât putem. Am văzut cu satisfacție că moldovenii au votat cel mai conștient la alegerile din România în primul tur, dar mai ales la parlamentare și asta mă face un pic mândru pentru conaționalii noștri.”

Polina Panainte, director de program, Asociația ADEPT: „Alegerile de la București vor decide nu doar viitorul României, ci și traiectoria noastră, a Moldovei, și locul nostru în Europa. Ele vor influența viitorul nostru european, securitatea și dezvoltarea. România nu este doar un vecin – este partenerul nostru strategic, un model de dezvoltare, care ne sprijină financiar, energetic, dar și cu expertiză valoroasă în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Fără acest sprijin, drumul nostru către UE ar fi mult mai anevoios. În același timp, România poate juca un rol crucial în perioada post-război, fiind una dintre principalele platforme pentru reconstrucția Ucrainei. Acest proces va atrage proiecte majore de infrastructură, care vor conecta Ucraina de Europa, iar Moldova, ca stat vecin și aliat, va avea oportunități unice de a participa și de a beneficia de aceste inițiative. Însă acest lucru depinde de menținerea unei Românii angajate ferm pe calea euroatlantică. Dacă la conducerea României ajung forțe anti-UE, care justifică războiul din Ucraina, riscul izolării Moldovei crește semnificativ, iar visul integrării europene poate deveni imposibil. În plus, o astfel de schimbare ar putea pune în pericol securitatea regiunii într-un moment când amenințările rusești sunt mai active ca oricând.”