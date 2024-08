„Nu e aur, dar pentru mine e mai scump ca aurul”. Mesajul Anastasiei Nichita, după ce a cucerit medalia de argint la JO de la Paris

Luptătoarea de stil liber Anastasia Nichita și-a adjudecat medalia de argint la Jocurile Olimpice (JO) de la Paris. Nichita a fost învinsă în finala olimpică de lupte, categoria 57 de kg, de japoneza Sakurai Tsugumi, dar a reușit cea mai mare performanță din istoria luptelor din R. Moldova. La scurt timp, sportiva a scris un mesaj, pe rețelele de socializare, în care declară că „singurul gând care a făcut-o să nu dea mâinile în jos, a fost visul ei olimpic”.

Anastasia a scris că medalia câștigată la JO de la Paris este „cea mai scumpă medalie din lume, cea mai așteptată și cea mai prețuită.

„Anul 2024 a fost despre multe sacrificii, eșecuri și accidentări. (…) Am strâns din dinți, am dat tot ce am putut și, azi, Dumnezeu m-a răsplătit cu cel mai frumos cadou. Nu e aur, dar pentru mine e mai scump ca aurul”, a scris luptătoarea moldoveancă, Anastasia Nichita.