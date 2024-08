VIDEO De la Tătărești la Paris și de la greutățile din copilărie la medalii. Istoria de viață a Anastasiei Nichita, luptătoarea care poate deveni prima campioană olimpică din istoria R. Moldova

Luptătoarea de stil liber Anastasia Nichita va lupta astăzi, 9 august, pentru aurul olimpic, după ce s-a calificat în finala Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. În documentarul „Drumul spre Paris”, Nichita dezvăluie povestea vieții sale: de la greutățile din copilărie, marcate de sărăcie și violența domestică la care a fost martoră, la ascensiunea în cariera sportivă, conturată de antrenamente intensive, titluri și medalii la competițiile continentale și mondiale, dar și de accidentări, printre care se numără cea din timpul Campionatului European de lupte de la București, când și-a fracturat o coastă.



„Accidentarea de atunci (cea din 2021, n.r.) m-a făcut mai puternică în anul 2022 și foarte mult sper ca accidentarea de acum să fie exact cum a fost atunci, să mă facă mai puternică pentru Jocurile Olimpice”, menționa Anastasia, înainte de competiția de la Paris.

Anastasia Nichita (25 de ani), originară din satul Tătărești, raionul Strășeni, practică luptele sportive încă de mică, după ce a acceptat propunerea fratelui său de a i se alătura la frecventarea secției de lupte. Rămasă în grija bunicii după ce mama sa a plecat peste hotare, Anastasia Nichita povestește în documentarul „Drumul spre Paris” despre familia sa și sărăcia care au împins-o spre a participa la mai multe competiții sportive.

„Erau momente când n-aveam bani să-mi cumpăr o haină, n-aveam bani să-mi cumpăr un gel de duș, un șampon, o pastă de dinți. De obicei, se făceau competiții unde ca premiu se dădeau și bani. Uneori, eu numai de asta vroiam să câștig. Am luat locul doi și am luat 200 de dolari. Țin minte că era în perioada sărbătorilor de iarnă și am mers acasă așa, cu torbele pline, fericită, și cred că atunci a fost momentul în care am înțeles că eu din sport pot să câștig și să-mi ajut familia”, își amintește luptătoarea.

„Tata nu venea câte o săptămână acasă și venea la sfârșit de săptămână, nu aducea bani. Mama lucra servitoare. Unicul salariu era al ei, de 200 sau 300 de lei. Îmi amintesc mai mult situațiile care au fost între părinți, neînțelegerile, certurile pe care le vedeam când tata venea beat acasă și o bătea pe mama. (…) Mama a hotărât să plece peste hotare, pentru că dacă era să rămână în Moldova, nu mai era să fie printre noi, pentru că bătăile pe care le avea erau destul de serioase și eu am rămas cu fratele în grija bunicii. (…) Bunica a fost o femeie foarte extraordinară. În mare parte educația pe care o am i se datorează ei, pentru că ea s-a străduit să ne ofere și mie și fratelui tot ce este mai bun”, povestește Anastasia.

Despre copilăria Anastasiei, prietena acesteia, Valeria Canțîr, susține că tocmai greutățile prin care a trecut au determinat-o să ajungă unde este astăzi. „Lipsa de bani și greutățile toate pe care le-a avut au ambiționat-o să treacă prin tot prin ce a trecut, să lupte pentru existența ei”, susține Valeria.

Jocurile Olimpice, potrivit Anastasiei, sunt visul oricărui sportiv: „Și nu doar să ajungi, dar să obții și o medalie”.

În urma traumei suferite în timpul Campionatului European de Lupte, desfășurat la București, cu patru luni înainte de Jocurile Olimpice, Anastasia a fost nevoită să abandoneze competiția, deși ajunsese în semifinale. Andrei Chiperi, antrenorul lotului național feminin, povestește despre accidentul Anastasiei, menționând că aceasta a continuat să lupte cu sportiva din Ungaria, deși avea coasta frântă, subliniind că „n-am întâlnit așa sportivi care, cu coasta frântă, să continue lupta și să învingă”.

„În 2021 m-am accidentat și accidentarea aceea a fost pentru o perioadă destul de lungă. (…) Accidentarea de atunci m-a făcut mai puternică în anul 2022 și eu foarte mult sper ca accidentarea de acum să fie exact cum a fost atunci, să mă facă mai puternică pentru jocurile Olimpice. N-am răbdare să merg pe saltea, să încep pregătirea. De aceea, o să muncesc de două ori mai mult, atât în antrenamentele de pregătire fizică, să fiu mai puternică, cât și în antrenamentele de luptă”, spune campioana.

Anastasia Nichita s-a calificat joi, 8 august, în finala Jocurilor Olimpice de la Paris, după victoria împotriva sportivei din China, Kexin Hong. Aceasta urmează să lupte vineri, 9 august, în jurul orei 21.50, pentru medalia de aur, cu luptătoarea din Japonia Sakurai Tsugumi.

Anastasia a început anul 2024 pe primul loc în clasamentul mondial la categoria de greutate de până la 57 kg. Primul rezultat remarcabil al luptătoarei a fost înregistrat în 2015, la Campionatul European pentru cadeți, unde a obținut aurul. De atunci au urmat alte medalii la campionatele europene și mondiale.