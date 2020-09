„Nu credeam că acest virus va fi atât de nemilos”. Mărturii ale unor oameni care au reușit să învingă Covid-19

„Nimeni nu are imunitate în fața virusului SARS-CoV-2”, o spun cei care, după o perioadă îndelungată de tratament, au reușit să învingă boala. Deși, la început, mulți dintre ei nu credeau în existența bolii, simptomele și formele de manifestare ale maladiei i-au marcat, iar pentru unii perioada de reabilitare durează și jumătate de an. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a publicat povestirile a trei persoane care au reușit să învingă virusul SARS-CoV-2.

Ana Rotari este o femeie din raionul Strășeni care, după ce a urmat tratamentul la domiciliu, a reușit să învingă virusului SARS-CoV-2. Femeia mărturisește că nu credea în existența virusului până a se infecta și, la început, spune că nu a crezut că acesta „poate fi atât de nemilos”.

Ana relatează că nu a ieșit din gospodărie și nici nu a permis nimănui să intre în curtea sa, pentru că îi era frică să nu-i infecteze pe cei din jur. Totodată, povestește că zilele de izolare au fost dificile, iar cel care i-a fost alături și a susținut-o psihologic a fost soțul.

Lupta Elizavetei Bronici, cu virusul SARS-CoV-2 a durat aproximativ două luni, perioadă în care a fost internată în spital. Femeia a fost conectată la aparatele de respirație asistată și mărturisește că „a fost groaznic”.

Elizaveta relatează că deși a respectat toate recomandări specialiștilor, nu a reușit să evite infectarea, menționând că s-a îmbolnăvit după ce soțul a fost contaminat la locul de muncă. Totodată, susține că o întristează faptul că oamenii neglijează măsurile de protecție.

„Foarte trist e faptul că oamenii nu vor să creadă în existența acestui virus și neglijează măsurile de protecție. Eu am respectat toate recomandările specialiștilor, am purtat mereu mască când ieșeam din casă, îmi punem mănuși, am păstrat distanța fizică și tot nu am fost ferită de infectare. Cred că soțul s-a îmbolnăvit la locul de muncă și mi-a transmis virusul și mie”, afirmă femeia.