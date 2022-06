„Noi avem nevoie de voi”. Peste o mie de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au depus Jurământul lui Hippocrate 

1068 de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au depus Jurământul lui Hippocrate, făcând astfel ultimul pas spre accederea în sistemul medical din R. Moldova. Evenimentul a avut loc joi, 16 iunie, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, la el fiind prezenți, pe lângă absolvenți și apropiații acestora, Emil Ceban, rectorul USMF, Maia Sandu, președinta R. Moldova, Ala Nemerenco, ministra Sănătății, dar și Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării.

Emil Ceban, rector USMF

Emil Ceban, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu” i-a felicitat pe absolvenți și i-a îndemnat să uite niciodată de unde au pornit. „Noi vă îndemnăm să aveți încredere în forțele proprii și să nu uitați niciodată că faceți parte din marea familie a USMF, instituția cu frumoase tradiții și valori, care poartă cu demnitate numele eminentului savant, ilustru profesor și mare patriot al neamului, Nicolae Testemițanu. Fiți siguri că ușile Alma Mater întotdeauna vor rămâne deschise pentru dumneavoastră deoarece ați terminat prima etapă de însușire a profesiei. La toamnă vă așteptăm cu drag la universitate ca să vă continuați studiile în rezidențiat sau masterat, deoarece profesia de care depinde viața și sănătatea oamenilor, necesită o educație profesională continuă pe tot parcursul vieții”, a punctat Emil Ceban.

Maia Sandu, președinta R. Moldova, a felicitat absolvenții și a vorbit despre importanța profesiei de doctor pentru societate.

Maia Sandu, președinta R. Moldova

„Ați ales o profesie indispensabilă, în viața oricărui om, absolut necesară pentru societate. Vă urez mult succes în această activitate, vă așteaptă nopțile de gardă, căutarea soluțiilor pentru a salva vieți sau a le îmbunătăți. Dacă vă motivează prestigiul profesiei, locul de onoare al doctorului în societate, puteți obține respectul pe care-l căutați. Veți plăti pentru el cu atenția voastră, cu ore lungi petrecute la muncă, cu extenuare, cu dileme etice, cu lecții învățate din experiența proprie și cea a colegilor. Astăzi veți depune jurământul medicului și farmacistului, un angajament sacru și sincer de a salva vieți, de a ajuta oamenii să fie sănătoși. Luați-o ca pe o promisiune pe care o faceți vouă înșivă, un angajament de principiu pe care îl veți respecta pe tot parcursul vieții. În centrul profesiei pe care o practicați rămâne omul, viața și sănătatea acestuia, sănătatea și bunăstarea societății. În ultimii doi ani și jumătate am trăit în condiții de pandemie care a afectat societatea, economia și modul nostru de viață. La noi în țară ca și peste tot în lume, medicii au fost în prima linie de răspuns la această provocare globală de sănătate. Sute de doctori și lucrători medicali din Moldova și-au pierdut viața și și-au sacrificat sănătatea în lupta cu virusul COVID-19. Dragi absolvenți aveți mulți ani de muncă în față, ani în care vă veți dărui timpul, talentul, energia și sănătatea proprie pentru a fi în slujba oamenilor și eu vă îndemn să-i petreceți acasă, în R. Moldova. Avem nevoie de voi”, a menționat șefa statului.

Ala Nemerenco, ministra Sănătății, le-a cerut proaspeților medici, farmaciști și asistenți medicali să nu dezamăgească. „Astăzi ați devenit tineri medici, farmaciști, asistenți medicali. Am investit enorm în dumneavoastră, nu mă refer la finanțe, mă refer la mine, la noi, la părinții dumneavoastră, am investit enorm de mult așteptările noastre, încrederea, și vă așteptăm cu mare drag în spitale, policlinici, săli de studii, laboratoare. Ceea ce va urma nu va fi ușor, vă așteaptă succese, pierderi, creșteri în profesie, dar vă rog frumos să nu ne dezamăgiți. Cu tot respectul față de toate profesiile din lume, vreau să declar că ați îmbrățișat cea mai nobilă profesie, deoarece probabil este unica unde cuvântul sacrificiu este baza. Vreau să vă rog să nu uitați până-n ultima clipă a vieții acest jurământ pe care l-ați depus astăzi, atât de frumos, atât de puternic și sublim, să nu uitați că ați declarat, „Jur, jur, jur”. Vă așteaptă oamenii în suferință, în afară de cunoștințe, de profesionalism, aveți nevoie de foarte multă compasiune, răbdare, milă, drag de oameni. Aceștia sunt sateliții cu care veți merge alături în profesie. Într-adevăr absolvenții anului 2022 au trecut prin cea mai grea perioadă. Vreau să vă mulțumesc din partea sistemului de sănătate, din partea colegilor mei, pentru că ați depus mult efort și străduință și ne-ați ajutat în această perioadă grea. Noi vă așteptăm și vom depune efort ca pentru când veți termina rezidențiatul să vă întoarceți în spitale noi, echipate, cu acces la medicamente.Țara are nevoie de voi”, a declarat Ala Nemerenco.

După ceremonie, absolvenții USMF ne-au vorbit despre parcursul lung al anilor de studii, dar și despre emoțiile legate de depunerea jurământului.

„Mă simt mândră că am absolvit Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. A fost un drum greu și lung. În acești șase ani a fost foarte multă muncă, foarte multă materie de studiat în profunzime pentru a deveni un medic bun. Cu venirea pandemiei nu s-a schimbat nimic pentru mine, pe medicii adevărați nu-i sperie primejdiile. Acest jurământ este ceva mai mult decât cuvinte, ceva ce ții în suflet”, a punctat Victoria.

„Eu personal nu mai am emoții, poate încă nu înțeleg pe deplin ce s-a întâmplat. A fost un parcurs foarte greu până aici, special, din cauza perechilor online, care nu pot reda cu desăvârșire cunoștințele de care avem nevoie. Însăși jurământul, pentru mine, este ceva simbolic” a precizat Victor, un alt absolvent.

„După șase ani de zile cu emoții negative și pozitive, acest eveniment a devenit oarecum o formalitate. Drumul a fost foarte lung, nu poți realiza că acești 6 ani au trecut. În special, este greu să realizezi acea responsabilitate pe care o ai. Acest jurământ este ceva special, deoarece reprezintă o profesie nobilă. Eu personal voi face tot posibilul ca să fiu un doctor bun”, a răspuns Ion, un alt absolvent USMF.

La eveniment au participat și reprezentanții administrației universității, decani și prodecani, șefi de catedre și alte subdiviziuni universitare, profesori, studenți, dar și rude ale acestora. În acest an, Jurământul lui Hippocrate a fost rostit de 1068 de absolvenți: 618 – autohtoni și 450 – străini din 20 de țări. Dintre aceștia, 783 au finalizat programul de studii Medicină, 172 – Stomatologie, 65 – Farmacie, 20 – Medicină preventivă și 17 – Optometrie. De asemenea, universitatea a lansat prima promoție de specialiști licențiați în Asistență medicală generală, fiind înregistrați 11 absolvenți.

Textul jurământului pe ecranul stadionului „Zimbru”

Jurământul lui Hippocrate este un jurământ care cuprinde îndatoririle morale ale unui medic în exercitarea profesiei sale. Este atribuit lui Hippocrate, medic din Grecia antică. Multe din principiile acestui jurământ sunt și astăzi valabile: păstrarea secretului profesional, acordarea asistenței medicale oamenilor, indiferent de rasă, religie, sex, naționalitate sau stare socială.

