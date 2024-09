Natalia Morari s-a lansat în campania electorală. Evenimentul a avut loc pe drumul Leova-Bumbăta

Candidata la funcția de șef de stat, Natalia Morari, s-a lansat vineri, 27 septembrie curent, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Evenimentul de lansare a avut loc pe drumul Leova-Bumbăta.

„Astăzi, mi-am lansat oficial candidatura în cursa prezidențială. Merg în această campanie cu programul „Moldova Nouă”, un plan ambițios menit să aducă schimbări radicale și rapide, cu ajutorul căruia îmi propun să transform țara din temelii și să o aduc la standardele unei națiuni europene moderne. Sunt reforme rapide, clare, bine gândite, care oferă un efect aproape imediat. Este un plan clar de acțiune în fiecare domeniu al vieții sociale. Toate acestea fac parte dintr-un mare plan de transformare a țării noastre”, a spus Natalia Morari.

Fosta jurnalistă Natalia Morari, care aspiră la fotoliul de președinte al R. Moldova, a declarat că locuiește în apartamentul deținut de copilul său minor, al cărui tată este Veaceslav Platon, dat în urmărire internațională, condamnat la 20 de ani de închisoare în Rusia pentru complicitate în dosarul „Laundromat” și supus mai multor sancțiuni, inclusiv de Canada, „pentru acțiuni de destabilizare a R. Moldova”.

Totodată, Natalia Morari spune că își finanțează campania electorală, până la această etapă, din bani personali, pe care i-ar fi obținut din vânzarea unui bitcoin. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Mai întreb o dată”. În cadrul interviului, Natalia Morari, care și-a anunțat intenția de a candida independent la funcția de președinte pe 18 iulie, a fost întrebată de câți bani are nevoie pentru „un trai decent”. „Acum nu voi da cifre, pentru că nu e ok, știți, când… Eu înțeleg că traiul meu este mai mult decât decent, comparativ cu traiul mediu pe țară. Înțeleg asta foarte bine. Eu am noroc de tatăl copilului meu (Veaceslav Platon, n.r.) care acoperă costurile ce țin de îngrijirea copilului”, a răspuns candidata.

În același timp, „tatăl copilului” său distribuie pe pagina sa de Facebook produsele mediatice ale Nataliei Morari. Veaceslav Platon a promovat în perioada 25 aprilie – 24 mai în jur de 84 de reclame pe pagina sa personale de Facebook și cea a concubinei Natalia Morari, cheltuind aproximativ 18 400 de euro. Doar pentru săptămâna 18 – 24 mai, Platon a cheltuit pentru promovarea reclamelor de pe cele două pagini 3100 de euro. Oligarhul distribuie în mare parte conținutul propagandistic furnizat de Natalia Morari, se arată într-un raport al organizației WatchDog.MD. Un alt raport al organizației arată că în perioada 01 – 30 iunie 2024, fugarii Ilan Șor și Veaceslav Platon au cheltuit aproximativ 55 250 de euro „pentru promovarea dezinformării pe Facebook”. Totuși, Natalia Morari dă asigurări că „nu este Veaceslav Platon printre cei care îmi finanțează campania, pentru că asta ar fi un motiv pentru ei (Comisia Electorală Centrală, n.r.) ca să nu mă înregistreze.” În schimb, judecătoarea în demisie Tamara Chișica-Doneva, avocatul Iurie Alexa și Jurnalista Mihaela Dicusar, care a plecat de la TV8, acuzând intimidări din partea lui Veaceslav Platon, se regăsesc în lista de donatori ai Nataliei Morari, potrivit raportului privind finanțarea activității grupului de inițiativă depus recent la Comisia Electorală Centrală (CEC).