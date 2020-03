Moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei, respinsă: Cum s-a votat

Moțiunea simplă asupra politicii și activității Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) înaintată de Blocul ACUM a picat. Deputații PSRM și PDM au susținut decizia Comisiei economie, buget şi finanţe de a respinge moțiunea respectivă.

În raportul său, ministrul Economiei și Infastructurii al Republicii Moldova Anatol Usatîi a menționat că anual sunt lansate licitații pentru achiziționarea lucrărilor de reparație, reabilitare, modernizare și construcție a drumurilor publice naționale. Potrivit lui, lucrările sunt finanțate din sursele bugetului de stat precum și mijloacele oferite de partenerii externi pentru realizarea prevederilor Strategiei de Transport și Logistică pentru anii 2013-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 827/2013.

Ministrul a precizat că la solicitarea de publicare a anunțurilor de intenție și participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Tender Electronic Daily a răspuns că aceasta este posibil numai în cazul finanțării sau cofinanțării lucrărilor din fonduri europene, din motiv că Republica Moldova nu este membru al UE.

Însă, în moțiunea prezentată în Parlament s-au invocat nereguli în procesul licitației inițiate de MEI cu privire la achizițiile lucrărilor de reabilitare a mai multor drumuri naționale.

După prezentarea raportului, ministrul Economiei a fost întrebat de către deputatul Partidului Șor, Denis Ulanov, despre declarația președintelui Dodon precum că R.Moldova, în primăvara acestui an, va fi transformată într-un șantier de construcții, deși în bugetul de stat al Federației Ruse pentru acest an nu se regăsește creditul promis Chișinăului, Usatîi a spus că deocamdată nu are un răspuns din partea Moscovei, însă, este sigur că nu există niciun impediment ca banii să fie acordați Guvernului de la Chișinău.

De cealaltă parte, unele licitații vor fi anulate și va fi nevoie de rectificarea bugetului statului în cazul în care creditul rușilor nu va fi livrat autorităților moldovenești.

„Urmează să fie o problemă dacă autoritățile ruse nu ne va oferi creditul. Am vorbit cu colegii și mi-au spus ca să așteptăm cu optimism. Noi nu avem nevoie de toate 500 de milioane de dolari în primul an. Este un timp mai îndelungat, în câteva tranșe. Chiar astăzi m-am consultat cu ministrul Finanțelor și m-a asigurat că nu este nici o suspiciune ca banii să nu fie livrați”, a declarat ministrul Economiei.

Cu cuvinte de laudă în adresa ministrului Economiei a venit liderul PDM, Pavel Filip, care a menționat că nu va susține respectiva moțiune, iar acțiunea opoziției este una populistă.

„Eu am curajul și știu să aduc respectul oamenilor care au muncit. Eu am muncit alături de domnul Usatîi. Ați avut posibilitate să vă manifestați în Guvernul pe care l-ați avut (n.r. cu referire la deputații din opoziție). Dvs. faceți ce puteți, speculați la maxim. PDM nu va susține această inițiativă populistă”, i-a dat replică Pavel Filip vicepreședintelui Parlamentului, Alexandru Slusari, după ce l-a acuzat pe Usatîi de încălcarea legislației.

Autorii moțiunii simple împotriva ministrului Economiei şi Infrastructurii, Anatol Usatîi, au fost acuzați de socialistul Corneliu Furculiță că nu au fost destul de pregătiți și le-a recomandat să fie mai „încordați”.

„Nimeni din sală nu a ascultat raportul ministrului, inclusiv cei care au semnat această moțiune. Fiți mai pregătiți. Noi, desigur, nu vom susține această moțiune. Dragi colegi, dacă înaintați moțiune, fiți mai încordați”, s-a adresat deputatul Furculiță celor din opoziție.

Numulțumiți de activitatea conducerii MEI s-au arătat deputații Partidului Șor care au sugerat că își doresc pe altcineva în fotoliul de ministru al Economiei și Infrastructurii.

„Colegii mei și eu v-am dat mai multe întrebări. Nu suntem de acord cu ceea ce dvs. faceți și vă îndepliniți munca. De aceea Partidul Șor va susține această moțiune și credem că Ministerul Economiei va avea o altă conducere”, a punctat deputata Marina Tauber.

Unul dintre inițiatorii moțiunii, Alexandru Slusari, susține că Anatol Usatîi a încălcat grav legislația și „R. Moldova nu are nevoie de așa ministru al Economiei”.

„Pentru mine este clar care va fi soarta creditului din Federația Rusă. Nimic nu este de râs. Deși creditul rușilor nu este venit, licitațiile au fost pornite și aceasta este o încălcare a legislației. Am vorbit cu partenerii externi și s-au arătat surprinși de acțiunea ministrului. Este realitatea crudă, legislația a fost încălcată, licitațiile au fost trucate. R. Moldova nu are nevoie de așa ministru al Economiei”, a declarat Alexandru Slusari de la tribuna Legislativului.

Conform procedurii legislative, pentru susținerea moțiunii simple sunt necesare majoritatea voturilor deputaților prezenți la ședință.