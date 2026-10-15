O dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova, după atacurile masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei

Un obiect de zbor fără pilot a survolat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în noaptea de 14 spre 15 octombrie, timp de aproximativ opt minute. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a intrat în spațiul aerian național din direcția regiunii Odesa, Ucraina, și a ieșit tot spre teritoriul ucrainean.

Conform comunicatului instituției, zborul neautorizat a fost înregistrat la ora 1:43. Drona a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Grădinița, regiunea Odesa, în direcția satului Purcari.

La ora 1:51, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se spre localitatea Starokazacie, din regiunea Odesa, Ucraina.

Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale continuă monitorizarea spațiului aerian al R. Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii, precizează Ministerul Apărării.

Anterior, două ținte aeriene au pătruns miercuri seară, 14 octombrie, în spațiul aerian al României, după ce sistemele radar au detectat un grup de ținte în largul Mării Negre. Una dintre acestea a fost ulterior distrusă de apărarea antiaeriană ucraineană în apropierea localității Reni, din regiunea Odesa, la nord de brațul Chilia.