Micii producători ar putea activa fără SRL și cu mai puține controale. Ce propune ANSA

Micii producători locali ar putea începe activitatea doar printr-o notificare, fără a mai aștepta aprobarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), și ar putea beneficia de un regim simplificat, fără obligativitatea înregistrării unei societăți cu răspundere limitată (SRL). Un pachet de măsuri în acest sens a fost pregătit de ANSA și urmează să fie supus consultărilor, a anunțat premierul Vasile Tofan în cadrul ședinței Guvernului din 15 octombrie.

Potrivit premierului, măsurile au fost elaborate după ce autoritățile au promis că vor veni, până la 15 octombrie, cu propuneri pentru simplificarea activității micilor producători locali.

Una dintre propuneri vizează înlocuirea procedurii de aprobare cu cea de notificare pentru producătorii din domenii cu risc redus. Astfel, o persoană care dorește să producă, de exemplu, pâine artizanală, ar putea începe activitatea doar după ce informează ANSA, fără să mai aștepte avizul instituției.

Un alt obiectiv este crearea unui cadru legal pentru prepararea și comercializarea produselor alimentare de casă cu risc redus, precum pâinea, biscuiții și anumite produse de patiserie. Premierul a afirmat că, în prezent, activitățile de acest fel se lovesc de bariere birocratice.

Totodată, autoritățile intenționează să instituie un regim special care să le permită micilor producători să activeze fără a înregistra un SRL. Potrivit lui Tofan, ANSA lucrează împreună cu Ministerul Dezvoltării Economice la elaborarea unui mecanism simplificat.

Pachetul de măsuri prevede și reducerea frecvenței controalelor pentru producătorii care nu prezintă riscuri.

„Un producător de brânzeturi din Basarabeasca ne spunea că are 2 controale pe sezon și trebuie să consume mult timp pentru a completa raportări. Am convenit cu Alexandr Manciu să reducem frecvența verificărilor la micii producători care nu se află în zona de risc. Oamenii trebuie să se concentreze pe producție și vânzare, nu pe rapoarte și controale. Regulile trebuie să protejeze consumatorul, dar să fie proporționale cu riscul”, a declarat Vasile Tofan.

Măsurile anunțate se află, deocamdată, la etapa de consultări, astfel că detaliile mecanismelor propuse urmează să fie clarificate.