Maia Sandu: Moldova este alături de toți georgienii în lupta pentru libertate, democrație și un viitor european

Președinta R. Moldova, Maia Sandu nu a felicitat partidul Visul Georgian, câștigătorul alegerilor parlamentare din Georgia, anunțând în schimb că a purtat o convorbire telefonică cu șefa statului georgian, Salome Zurabișvili, care a refuzat să recunoască rezultatele alegerilor, despre care spune că au fost fraudate și că recunoașterea lor ar echivala cu „subordonarea Georgiei față de Rusia”.

„Moldova este alături de toți georgienii în lupta pentru libertate, democrație și un viitor european”, a scris Sandu pe X.

I just spoke with @Zourabichvili_S following Georgia's elections.



Moldova stands with all Georgians fighting for freedom, democracy and a European future.