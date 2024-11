Maia Sandu la summitul Comunității Politice Europene din Budapesta: „Voi îndemna liderii UE să colaboreze mai rapid cu noi pentru a consolida instituțiile și rezistența Moldovei”

Șefa statului, Maia Sandu, participă, joi, 7 noiembrie, la summitul Comunității Politice Europene, care are loc la Budapesta, Ungaria. Președinta s-a întâlnit cu lideri europeni, șefi de stat și de guvern, pentru a discuta despre dezvoltarea economică a Republicii Moldova, pacea și securitatea regională și procesul de integrare europeană.

„Sunt aici azi să vorbesc cu liderii europeni despre situația din R. Moldova și despre faptul că avem nevoie de mai mult suport de a consolida instituțiile noastre, pentru a proteja mai bine democrația din țară. Noi vrem ca moldovenii să decidă pentru R. Moldova, nu banii rusești, și desigur, calea R. Moldova spre UE este importantă, nu doar pentru noi, dar și pentru stabilitatea și securitatea pe continent”, a declarat Maia Sandu la summitul Comunității Politice Europene.

I come to this European Political Community meeting with a renewed mandate from the people of Moldova to advance our EU path.



I’ll be urging EU leaders to work with us faster to strengthen Moldova’s institutions and resilience. pic.twitter.com/vJ8Au58Jxj