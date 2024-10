Maia Sandu, după procesarea a 100% din procesele verbale: „Pe 3 noiembrie salvăm pacea și Moldova„

Maia Sandu, candidata PAS la prezidențiale, a venit cu o reacție după procesarea a 100% din procesele verbale de la alegerile prezidențiale și referendumul privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. Printr-un mesaj, Sandu a mulțumit cetățenilor din țară și din diasporă pentru că au ieșit la vot și îi îndeamnă să iasă și în turul II – „Ieșim cu toții la vot, fiecare dintre noi poate ajuta astăzi Moldova! Pe 3 noiembrie salvăm pacea și Moldova”.

„Dragi cetățeni, din țară și din diasporă, vă mulțumesc tuturor că ați ieșit la vot. Fiecare vot a fost unul determinant – și majoritatea poporului a susținut calea europeană. Datorită vouă, dragi moldoveni, am câștigat prima bătălie dintr-o luptă grea, de care atârnă soarta țării. Noi am luptat corect și am câștigat corect într-o luptă nedreaptă”, se arată în mesajul Maiei Sandu.

„Dușmanii poporului nostru își doresc o Moldovă divizată, speriată și slabă. Dar moldovenii s-au unit și au rămas drepți. Mai avem o bătălie importantă. Trebuie să învingem în fața acestui atac masiv la adresa țării noastre”, mai accentuează candidata PAS.