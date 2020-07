Maia Sandu despre procesul de judecată cu Ion Chicu și acea întâlnire cu Rotschild: Ne-am întâlnit la Ambasada SUA și i-am spus că e o idee proastă să semneze acel contract

Lidera PAS a dat mai multe detalii despre procesul pe care îl are cu premierul Ion Chicu, fostul ei coleg de facultate și de serviciu, la Ministerul Economiei. Maia Sandu spune că Ion Chicu acționează la comanda lui Igor Dodon și abia așteaptă depozițiile acestuia în instanță. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.



„Nu am votat pentru concesionarea aeroportului și este și probă video și o să-i arăt și în instanță. Vreau să văd ce va răspunde el la judecată. Și doi, cu eșalonarea datoriei către Avia Invest. Omul pe care ei l-au pus, chiar în primele zile de guvernare ale noastre a semnat un document, iar din informațiile pe care le deținem, chiar Ion Chicu a participat la elaborarea acelui document când era ministrul Finanțelor și noi nu avem nicio treabă”, a declarat Maia Sandu.

Lidera PAS spune că a cerut instanței scuze publice din partea lui Ion Chicu și o despăgubire de 100 de mii de lei pe care să o dea unei familii cu mulți copii. Sandu recunoaște că îl cunoaște de mai mult timp pe Ion Chicu.

„Am fost colegi la facultate, dar în grupe diferite, nici nu știu dacă am comunicat atunci. Prin 2005 am lucrat la Ministerul Economiei, la direcții diferite. Am avut tangențe când se vorbea de programele FMI și alte programe de guvern. Stătea sub ușa mea și mă ruga să-i scriu programul cu FMI și acum are tupeul să spună niște minciuni mai mari ca el despre acordul semnat de noi. Se laudă cu negocierile din primăvară, în condițiile în care programul din primăvară a fost necondiționat, cum ai negociat? Acum sunt negocieri, vrem să vedem cât de bine o să negocieze”, a mai adăugat Maia Sandu.

În context, lidera PAS a dat și detalii despre acea întrevedere pe care a avut-o cu magnatul Nat Rotschild care anunțase preluarea companiei Avia-Invest, concesionarul Aeroportului Chișinău. Anterior, Igor Dodon a acuzat-o pe Maia Sandu de înțelegeri ascunse cu acesta, lucru menționat de Ion Chicu chiar în timpul examinării moțiunii de cenzură.



„A fost o întâlnire la Ambasada SUA, probabil are cetățenie americană, nu știu, la care el ne-a informat că a semnat acest contract, i-am zis ca nu e bine și că noi mergem în judecată că a fost o tranzacție dubioasă. I-am spus că e o tranzacție proastă și ați văzut, că el a renunțat, apoi a venit un rus, a renunțat și el din câte am înțeles, dar nu a existat nicio înțelegere”, a încheiat Maia Sandu.