Maia Sandu condamnă „ferm” atacul terorist din apropiere de Ankara, soldat cu morți și răniți

Președinta în exercițiu a R. Moldova, Maia Sandu, a condamnat, într-o postare pe platforma X, atacul terorist efectuat la sediul Turkish Aerospace Industries (TUSAS), una dintre cele mai mari companii de apărare și aviație, din apropiere de Ankara, capitala Turciei, soldat cu 22 de răniți și 5 morți.

Maia Sandu s-a adresat președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, subliniind că R. Moldova este alături de țara condusă de el și cetățenii acesteia.

Deeply saddened by the tragic terrorist attack in Ankara, which has claimed lives and left many injured.



President @RTErdogan, in these difficult moments, Moldova stands with you and the Turkish people. We firmly condemn terrorism in all its forms.