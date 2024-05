Aprilie 2024 – cel mai cald aprilie înregistrat vreodată: este a 11-a lună din seria recordurilor mondiale de temperaturi

Lumea tocmai a cunoscut cea mai caldă lună aprilie înregistrată vreodată, prelungind o serie de 11 luni în care fiecare lună a stabilit un record de temperatură, a anunțat miercuri serviciul de monitorizare a schimbărilor climatice al Uniunii Europene, notează agenția de știri Reuters.

Fiecare lună începând cu iunie 2023 s-a clasat ca fiind cea mai caldă înregistrată vreodată pe planetă, comparativ cu luna corespunzătoare din anii precedenți, a precizat Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) într-un buletin lunar. Incluzând luna aprilie, temperatura medie mondială a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată pentru o perioadă de 12 luni – cu 1,61 grade Celsius peste media din perioada preindustrială 1850-1900.

Unele dintre extremele înregistrate i-au determinat pe oamenii de știință să investigheze dacă activitatea umană a declanșat acum un punct de inflexiune în sistemul climatic.

Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din arderea combustibililor fosili reprezintă principala cauză a schimbărilor climatice. În ultimele luni, fenomenul natural El Nino, care încălzește apele de suprafață din estul Oceanului Pacific, a crescut, de asemenea, temperaturile.

Hayley Fowler, cercetător în domeniul climei la Universitatea Newcastle, a declarat că datele au arătat că lumea este periculos de aproape de a încălca obiectivul Acordului de la Paris din 2015 de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius.

„În ce moment declarăm că am pierdut bătălia pentru a menține temperaturile sub 1,5? Părerea mea personală este că am pierdut deja această bătălie și că trebuie să ne gândim foarte serios la menținerea sub 2°C și la reducerea cât mai rapidă a emisiilor”, a spus ea.