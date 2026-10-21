LIVE TEXT Ședința Guvernului: Vasile Tofan declară că avut o discuție telefonică cu noul premier al României. „Am convenit să ne întâlnim la Chișinău, cât de curând”

Astăzi, 21 octombrie, are loc ședința Guvernului. Pe agendă sunt mai multe proiecte de hotărâri și avize la proiecte de legi. Autoritățile R. Moldova își propun majorarea ponderii vehiculelor electrice și hibride plug-in la cel puțin 15% din parcul auto național, dar și extinderea rețelei publice la cel puțin 600 de puncte de încărcare funcționale. Obiectivele sunt prevăzute în „Programul Național de Mobilitate Electrică 2030″.

Guvernul propune instituirea unui „Registru al imaginilor faciale”, un sistem informatic care va permite stocarea și compararea automatizată a imaginilor faciale, pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor, identificarea persoanelor, căutarea celor dispărute și identificarea cadavrelor.

UPDATE 10:51 A fost aprobaă metodologia de evaluare a conformității instituțiilor publice care cad sub incidența Legii nr. 75/2026 privind crearea cadrului de reglementare a unor categorii de instituții publice.

UPDATE 10:50 În perioada octombrie 2026 – ianuarie 2027 vor fi încorporați până la 1200 de recruți în Armata Națională, pentru serviciul militar în termen și până 10 recruți în serviciul militar cu termen redus. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost aprobat de Guvern.

UPDATE 10:49 Ministrii au votat pentru instituirea unui „Registru al imaginilor faciale”, un sistem informatic care va permite stocarea și compararea automatizată a imaginilor faciale, pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor, identificarea persoanelor, căutarea celor dispărute și identificarea cadavrelor. Proiectul prevede și posibilitatea schimbului automatizat de date de referință cu autoritățile competente din alte state.

UPDATE 10:48 La fel, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la restituirea valorilor culturale și istorice statelor de origine, încheiat la Minsk la 14 februarie 1992.

UPDATE 10:47 Executivul a votat pentru retragerea Republicii Moldova din Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, a armelor de foc, principalelor lor componente, a munițiilor, a substanțelor și dispozitivelor explozive, care constituie corpuri delicte în cauzele penale, semnat la Soci la 11 octombrie 2017.

UPDATE 10:46 A fost aprobat hotărârea de Guvern cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru educație. Conform notei de fundamentare a proiectului, obiectivul general al proiectului este operaționalizarea nivelului teritorial al noii guvernanțe a învățământului general, prin constituirea agențiilor teritoriale pentru educație și stabilirea unui cadru unitar, legal și funcțional pentru exercitarea atribuțiilor acestora.

Obiectivele specifice sunt:

constituirea a 34 de agenții teritoriale pentru educație în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, cu sediile prevăzute în anexa nr. 1 la proiect;

aprobarea Regulamentului-cadru și a structurii-tip, astfel încât fiecare Agenție să dispună de o arhitectură instituțională coerentă și adaptabilă volumului de activitate;

asigurarea aprobării de către Ministerul Educației și Cercetării a structurii, regulamentului individual și listei instituțiilor pentru fiecare Agenție;

preluarea, începând cu 1 ianuarie 2027, a calității de fondator pentru instituțiile din 32 de unități administrativ-teritoriale și, începând cu 1 ianuarie 2028, pentru instituțiile din municipiile Chișinău și Bălți;

organizarea administrării unitare a rețelei școlare, managementului instituțional, resurselor umane, calității, incluziunii, finanțării, patrimoniului, transportului, datelor și transparenței.

UPDATE 10:44 Ministrii au votat Strategia Națională în domeniul Drogurilor și Adicțiilor pentru anii 2026–2032. Conform datelor furnizate de către autorități, se evidențiază o creștere a numărului persoanelor consumatoare de droguri aflate în evidență medicală, fiind înregistrate 704 cazuri noi în anul 2025 comparativ cu 545 în anul 2024, precum și o prevalență înaltă a consumului, ceea ce indică o presiune constantă asupra serviciilor de sănătate.

UPDATE 10:42 Executivul a votat proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse.

„Proiectul prevede că transmiterea costurilor investiționale se poate efectua către unitățile administrativ-teritoriale și asociațiile de proprietari din condominiu. Regulamentul este structurat în trei capitole și 25 de puncte. Elementele definitorii ale acestuia vizează categoria de entități către care pot fi transmise costurile, precum și procedurile și termenele de transmitere/constatare a costurilor (în cazul lucrărilor de reconstrucție sau îmbunătățire, transmiterea se inițiază în cel mult 30 de zile de la data admiterii recepției la terminarea lucrărilor, actele se întocmesc și se semnează în cel mult 30 de zile, iar beneficiarul le contrasemnează în cel mult 10 zile). Transmiterea costurilor investiționale are ca obiect valoarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor, care se reflectă în contabilitatea beneficiarului, și nu modifică dreptul de proprietate asupra bunurilor în care au fost încorporate lucrările”, se arată în nota de fundamentare.

UPDATE 10:40 Miniștrii au aprobat inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Irlandei privind securitatea socială. „Acordul va acoperi pensia pentru limita de vârstă, pensia de dezabilitate, dar și pensia de urmaș”, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

UPDATE 10:37 Autoritățile R. Moldova își propun majorarea ponderii vehiculelor electrice și hibride plug-in la cel puțin 15% din parcul auto național, dar și extinderea rețelei publice la cel puțin 600 de puncte de încărcare funcționale. Obiectivele sunt prevăzute în „Programul Național de Mobilitate Electrică 2030″, care a fost aprobat de Guvern.

UPDATE 10:36 A fost aprobat proiectul cu privire la mecanismul național de evaluare a tehnologiilor medicale.

„Proiectul are drept obiectiv instituirea mecanismului național de evaluare a tehnologiilor medicale, ca mecanism de fundamentare a deciziilor privind finanțarea publică a tehnologiilor medicale, fără a substitui procedurile de autorizare de punere pe piață, înregistrare, farmacovigilență, materiovigilență, control al calității, achiziție publică propriu-zisă sau control financiar”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

UPDATE 10:32 Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Obiective specifice ale proiectului legii privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante sunt următoarele:

Crearea unui cadru legal clar și operativ pentru reglementarea comerțului cu bunuri susceptibile de a fi utilizate în scopuri de tortură sau pedeapsa capitală.

Implementarea unui sistem eficient de autorizare și control al exporturilor și importurilor pentru bunurile vizate. • Prevenirea utilizării abuzive a bunurilor prin creșterea capacității instituțiilor responsabile (vama, poliție, autoritate de control).

Consolidarea respectării drepturilor omului și a angajamentelor internaționale prin alinierea la acquis-ul european și standardele ONU.

Instituirea cadrului de răspundere juridică pentru încălcarea prevederilor privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, torturii sau altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

UPDATE 10:31 Nelea Rotaru nu va mai ocupa funcția de directoare generală adjunctă a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, după depunerea unei cereri de demisie.

UPDATE 10:30 Elena Covaliuc a fost eliberată din funția de șefă adjunctă a Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, în baza cererii de demisie. Funcția va fi ocupată de Constantin Panaguța.

UPDATE 10:29 Alexandru Ciornîi, șef al Direcției generale Geologie și resurse minerale al Agenției de Mediu, va asigura interimatul funcției de director adjunct al Agenției de Mediu.

UPDATE 10:27 Diana Văluț a fost numită în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății. „Mandatul ei va fi concentrat pe trei priorități: sănătătatea publică, dezvoltarea consultațiilor la distanță și sănătatea mamei și copilului”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș.

UPDATE 10:24 Doina Vozian va fi noua directoare a Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorescă.

UPDATE 10:21 Vasile Tofan s-a referit și la reluarea procedurii de licitații pentru privatizarea hotelului „Zarea”, după ce autoritățile nu au primit nicio o ofertă.

„Statul este un administrator prost pentru astfel de activități, în special sectorul hotelier. Toate companiile statului au o valoare bilanțieră de circa 38 de miliarde de lei. Toate aceste active au generat anul trecut dividente de 689 milioane de lei. Eu ca economist mă uit la un randament de 1,8%. Dacă excludem trei companii cu cele mai mari contribuții la dividente, Loteria Națională, Energocom și Aeroportul, care acoperă 3/4 din toate dividentele la stat, rentabilitatea scade la 0,7%. Nu trebuie să ne facem iluzii că statul este un operator bun în sectoare atât de competitive”.

UPDATE 10:16 La fel, premierul a declarat că va pleca la sfârșitul săptămânii într-o vizită oficială în Ucraina. „Avem multe subiecte comune: energie, apă, comerț, securitate și, inclusiv, subiectul care preocupă majoritatea cetățenilor sunt gazele naturale. Avem discuții foarte intense în ceea ce ține de o cooperare pe piața gazelor”.

UPDATE 10:11 În debutul ședinței, premierul Vasile Tofan l-a felicitat pe Luca Niculescu, noul prim-ministrul al României cu investirea noului Guvern. „Am avut o discuție telefonică și am convenit să ne întâlnim la Chișinău, cât de curând, în următoarele zile. Avem multe proiecte la care muncim împreună. România este partenerul nostru”, a menționat Tofan.

La fel, pe agendă este proiectul care prevede că în perioada octombrie 2026 – ianuarie 2027 vor fi încorporați până la 1200 de recruți în Armata Națională, pentru serviciul militar în termen și până 10 recruți în serviciul militar cu termen redus.