LIVE TEXT Rezultatele preliminare alegeri 2024: Câte procente au acumulat candidații după procesarea a 1,2 milioane de voturi

În briefingul de presă organizat de Comisia Electorală Centrală (CEC), au fost anunțate rezultatele preliminare pentru alegerile prezidențiale și referendumul organizate astăzi, 20 octombrie.

UPDATE 0:35 După procesarea a 1918 de procese verbale sau circa 1,2 milioane de voturi, cel mai mare scor îl are Maia Sandu, cu 37,09% (447 de mii de voturi), fiind urmată de Alexandr Stoianoglo care a acumulat 29,12% (351 de mii de voturi). Renato Usatîi a acumulat circa 13,80% (166 de mii de voturi), pentru Irina Vlah au votat circa 6,08% (73 de mii de voturi) Victoria Furtună a acumulat 5,27% (63 de mii de voturi), Vasile Tarlev are 3,56% (43 de mii de voturi), Ion Chicu a acumulat circa 2,27% (27 mii de voturi), Octavian Țîcu are 0,93% (11 mii de voturi), Andrei Năstase – 0,66% (8 mii de voturi), Natalia Morari – 0,66% (8 mii de voturi) și Tudor Ulianovschi – 0,54% (6 mii de voturi).

UPDATE 00:15 După procesarea a 1841 de procese verbale sau circa 1,13 milioane de voturi, cel mai mare scor îl are Maia Sandu, cu 37,06% (420 de mii de voturi), fiind urmată de Alexandr Stoianoglo care a acumulat 29,06% (330 de mii de voturi). Renato Usatîi a acumulat circa 13,88% (157 de mii de voturi), pentru Irina Vlah au votat circa 6,01% (68 de mii de voturi) Victoria Furtună a acumulat 5,34% (60 de mii de voturi), Vasile Tarlev are 3,57% (40 de mii de voturi), Ion Chicu a acumulat circa 2,29% (26 mii de voturi), Octavian Țîcu are 0,93% (10 mii de voturi), Andrei Năstase – 0,67% (7 mii de voturi), Natalia Morari – 0,67% (7 mii de voturi) și Tudor Ulianovschi – 0,54% (6 mii de voturi).

UPDATE 23:52 După procesarea a 1716 de procese verbale sau circa 1 milion de voturi, cel mai mare scor îl are Maia Sandu, cu 36,65% (369 de mii de voturi), fiind urmată de Alexandr Stoianoglo care a acumulat 29,11% (293 de mii de voturi). Renato Usatîi a acumulat circa 14,04% (141 de mii de voturi), pentru Irina Vlah au votat circa 6,04% (60 de mii de voturi) Victoria Furtună a acumulat 5,45% (55 de mii de voturi), Vasile Tarlev are 3,63% (36 de mii de voturi), Ion Chicu a acumulat circa 2,28% (22 mii de voturi), Octavian Țîcu are 0,93% (9 mii de voturi), Andrei Năstase – 0,67% (6 mii de voturi), Natalia Morari – 0,66% (6 mii de voturi) și Tudor Ulianovschi – 0,53% (5 mii de voturi).

UPDATE 23:18 După procesarea a 1361 de procese verbale sau circa 688 de mii de voturi, cel mai mare scor îl are Maia Sandu, cu 36,11% (248 de mii de voturi, fiind urmată de Alexandr Stoianoglo care a acumulat 29,00% (199 de mii de voturi). Renato Usatîi a acumulat circa 14,49% (99 de mii de voturi), pentru Irina Vlah au votat circa 5,87% (40 de mii de voturi) Victoria Furtună a acumulat 5,75% (39 de mii de voturi), Vasile Tarlev are 3,73% (25 de mii de voturi), Ion Chicu a acumulat circa 2,23% (15 mii de voturi), Octavian Țîcu are 0,92% (6 mii de voturi), Andrei Năstase – 0,69% (4 mii de voturi), Natalia Morari – 0,67% (4 mii de voturi) și Tudor Ulianovschi – 0,54% (3 mii de voturi).

UPDATE 23:01 După procesarea a 1118 de procese verbale sau circa 500 de mii de voturi, cel mai mare scor îl are Maia Sandu, cu 35,51% (187 de mii de voturi, fiind urmată de Alexandr Stoianoglo care a acumulat 29,24% (154 de mii de voturi). Renato Usatîi a acumulat circa 14,52% (76 de mii de voturi), Victoria Furtună a acumulat 5,99% (31 de mii de voturi), pentru Irina Vlah au votat circa 5,94% (31 de mii de voturi), Vasile Tarlev are 3,76% (20 de mii de voturi), Ion Chicu a acumulat circa 2,20% (11 mii de voturi), Octavian Țîcu are 0,92% (5 mii de voturi), Andrei Năstase – 0,71% (3700 de voturi), Natalia Morari – 0,66% (3500 de voturi) și Tudor Ulianovschi – 0,54% (2800 de voturi).

UPDATE 22:45 După procesarea a 803 de procese-verbale din cele 2219 din țară, sau circa 36%, cel mai mare scor îl are Maia Sandu, cu 35,05%, fiind urmată de Alexandr Stoianoglo care a acumulat 29,57%. Renato Usatîi a acumulat circa 14,66%, Victoria Furtună a acumulat 6,01%, pentru Irina Vlah au votat circa 5,93%, Vasile Tarlev are 3,8%, Ion Chicu a acumulat circa 2,08%, Octavian Țîcu are 0,95%, Andrei Năstase – 0,75%, Natalia Morari – 0,68% și Tudor Ulianovschi – 0,54%.

UPDATE 22:28 Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date preliminare despre procesul de vot în cadrul referendumului republican constituțional și alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova desfășurate astăzi.

La ora 21:00 s-au închis toate secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova, fără să fie înregistrate întreruperi ale fluxului de votare sau alte inconveniențe legate de procesul electoral.

La închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova, dar și de pe teritoriul altor state, unde votarea s-a încheiat la ora 21:00, prezența la vot a fost de 1 546 757 de alegători, ceea ce reprezintă 51,4% din alegătorii înscriși în listele electorale. Dintre aceștia 1 478 958 milioane de alegători au semnat în listele electorale pentru recepționarea buletinelor de vot la referendum, ceea ce reprezintă 49,81%.

Cel mai activ s-a votat în circumscripțiile: Dondușeni – 50,9%, Taraclia – 49,4%, UTAG 49,4%, Ocnița – 48,1%.

La polul opus, în țară, cea mai mică rată de participare la vot s-a înregistrat în circumscripțiile electorale Nisporeni – 39,6%, Hâncești – 39,3% și Cantemir 37%.

Cei mai activi alegători au fost cei cu vârsta cuprinsă între 36-45 ani – peste 19% și 56-65 ani – peste 19%. La aceste scrutine au participat 15 716 de tineri care astăzi au votat pentru dată.

În secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului au votat în total peste 16 mii de alegători, fără să se înregistreze incidente semnificative.

Astfel, reieșind din datele preliminare privind rata de participare, CEC declară aceste scrutine valabile, în condițiile în care cel puțin 1/3 dintre alegători s-au prezentat la urnele de vot.

UPDATE 22:25 După procesarea a 456 de procese-verbale procesate, din cele 2219 din țară, cel mai mare scor îl are Maia Sandu, cu 33,7%, fiind urmată de Alexandr Stoianoglo care a acumulat 30,09%. Renato Usatîi a acumulat circa 15%, Victoria Furtună a acumulat 6,34%, pentru Irina Vlah au votat circa 6%, Vasile Tarlev are 4%, Ion Chicu a acumulat circa 2,07%, OctaviaN Țîcu are la moment 0,91%, Andrei Năstase – 0,72%, Natalia Morari – 0,67% și Tudor Ulianovschi – 0,58.

UPDATE 22:19 După numărarea a 14,38% din procesele verbale, Maia Sandu acumulează 34,12%, Alexandr Stoianoglo 30.06% și Renato Usatîi 15,11%, Irina Vlah 5,99%, Victoria Furtună 5,78%. Astfel, dacă rezultatele se păstrează până la contabilizarea tuturor proceselor verbale, peste două săptămâni urmează să aibă loc turul II al scrutinului prezidențial.

UPDATE 22:08 Mai rămân a fi deschise patru secții de votare din Chișinău, care au decis prelungirea programului cu o oră, pe motiv că echipele cu urnă mobilă n-au reușit să revină la birou. La fel, patru secții de votare din diaspora au decis prelungirea programului cu două ore la București, Moscova și cu o oră secția de votare din Brașov.

UPDATE 22:05 Angelica Caraman, șefa CEC, a declarat că după primele date, la secțiile de votare din R. Moldova, votul și-au exercitat circa 1,546 milioane de oameni, ceea ce reprezintă 51,4% din alegătorii înscriși.