LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 144. Uniunea Europeană înăsprește sancțiunile împotriva Rusiei. Zelenski: „Vom câștiga”

Miniştrii de externe ai Uniunii Europene vor discuta luni, 18 iulie, despre înăsprirea sancţiunilor împotriva Rusiei, într-un moment în care Moscova este acuzată că a desfăşurat lansatoare pentru tiruri de rachete la centrala nucleară Zaporojie, în sudul Ucrainei. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, sâmbătă seară, în discursul către naţiune, că rachetele ruseşti nu vor reuşi să distrugă unitatea poporului Ucrainei. Totodată, forțele armate ale ţării invadate avansează „cu încredere” spre Herson.





UPDATE: 09:29



Zelenski: Nicio rachetă a Rusiei nu va reuşi să ne distrugă unitatea şi să ne scoată de pe calea noastră. Vom câştiga, ne vom reconstrui vieţile

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, sâmbătă seară, în discursul către naţiune, că rachetele ruseşti nu vor reuşi să distrugă unitatea poporului Ucrainei.

Discursul lui Zelenski de sâmbătă seară a venit la 32 de ani de la semnarea declaraţiei de independenţă a Ucrainei.

„Ucraina a rezistat loviturilor brutale ale Rusiei. Am reuşit deja să eliberăm o parte din teritoriul care a fost ocupat după 24 februarie. Vom elibera treptat şi alte regiuni ale statului nostru aflate în prezent sub ocupaţie. În timpul unui asemenea război, am putut obţine statutul de candidat la UE. Am menţinut stabilitatea instituţiilor publice. Sistemul de energie a fost reconstruit pentru a funcţiona în reţeaua electrică a continentului european. Toate procesele logistice din stat – militare şi economice – au fost recanalizate. Şi cel mai important, menţinem unitatea internă, depăşind conflictele şi contradicţiile care ne împiedicaseră în trecut. Este evident că orice rachetă şi artilerie a Rusiei nu va reuşi să ne distrugă unitatea şi să ne scoată de pe calea noastră. Şi ar trebui să fie la fel de evident că unitatea ucraineană nu poate fi ruptă prin minciuni sau intimidare, informaţii false sau teorii ale conspiraţiei,” a delcarat președintele Ucrainei.



UPDATE: 09:25



Uniunea Euroeană va înăspri sancţiunile împotriva Rusiei



Miniştrii de externe ai Uniunii Europene vor discuta luni despre înăsprirea sancţiunilor împotriva Rusiei, într-un moment în care Moscova este acuzată că a desfăşurat lansatoare pentru tiruri de rachete la centrala nucleară Zaporojie, în sudul Ucrainei, notează AFP.



Miniştrii UE vor trebui să analizeze, printre altele, o propunere a Comisiei Europene de a interzice achiziţiile de aur din Rusia pentru a alinia sancţiunile UE la cele ale partenerilor săi din G7.



Cel mai mare cumpărător de aur rusesc este Regatul Unit, cu 290 de tone în anul 2020, în schimbul unei sume de 16,9 miliarde de dolari, potrivit datelor furnizate de serviciul vamal rus.

O altă propunere vizează includerea unor noi personalităţi ruse pe lista neagră a UE.

