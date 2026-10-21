LIVE TEXT Primele declarații de la întâlnirea lui Putin cu trimisul special al SUA. Război în Ucraina, ziua 1701

UPDATE 14:05 La Palatul Konstantinovski din Sankt Petersburg are loc o întâlnire între Vladimir Putin și trimisul special al SUA, Steve Witkoff. La începutul întâlnirii, părțile au făcut câteva declarații, potrivit Novaia Gazeta Europe.

Witkoff, în numele președintelui SUA Donald Trump, a mulțumit Kremlinului pentru „tranzacția cu motorină”. Putin a menționat că primele tancuri cu motorină vor pleca spre SUA „în două-trei zile”.

Steve Witkoff a adus părții ruse documente în care sunt prezentate abordările SUA privind soluționarea conflictului din Ucraina. De asemenea, el și-a exprimat speranța că Putin va lua în considerare posibilitatea reluării negocierilor trilaterale Rusia-SUA-Ucraina pentru a discuta aspectele tehnice.

Separat, Witkoff a menționat negocierile cu colegii ucraineni și europeni de la Oslo. El a subliniat că acestea s-au desfășurat în mod productiv.

La rândul său, Putin i-a propus lui Witkoff să discute despre o posibilă întâlnire a acestuia cu Trump în China. De asemenea, el i-a mulțumit Melaniei Trump pentru implicarea sa în soluționarea problemelor umanitare cu Ucraina.

UPDATE 11:30 Avionul reprezentantului special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a aterizat pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, a scris agenția de știri de stat rusă RIA Novosti. Se preconizează că acesta se va întâlni cu Vladimir Putin.

Witkoff a fost întâmpinat de reprezentantul special al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev. Coloanele oficiale ale celor doi au părăsit aeroportul și au ajuns în scurt timp la locul negocierilor, la Palatul Konstantinovski.

UPDATE 11:20 O femeie a fost rănită în urma atacurilor rusești asupra regiunii Cernihiv. În raionul Novgorod-Siversk, în urma loviturilor rusești asupra unor locuințe private din două localități, au izbucnit incendii. În raionul Koriukiv, vegetația uscată a luat foc în urma unui atac al Federației Ruse. Au fost avariate ferestrele unei locuințe, a scris pe Telegram Serviciul Național de Situații de Urgență.

UPDATE 09:30 Două persoane au murit în urma unui atac din această dimineață al Federației Ruse asupra Kievului, a informat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

În districtul Sviatoșîn, în urma atacului, a izbucnit un incendiu într-un apartament de la etajul 20 al unui bloc de locuit. Focul a cuprins o suprafață de aproximativ 70 mp, structura apartamentului fiind parțial distrusă. În timpul operațiunilor de eliminare a dărâmăturilor, echipele de salvare au descoperit corpurile neînsuflețite ale celor două persoane.

În cartierul Desnianskî, în curtea unui bloc de locuințe, au luat foc 7 mașini parcate. Incendiul a fost stins.

Sursa: Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei

UPDATE 09:15 Între orele 03:30 și 04:00, Rusia a atacat o întreprindere din comuna Jovkivska, regiunea Lviv, a comunicat guvernatorul regiunii Maxim Kozițki. Doi angajați au fost răniți. Aceștia au suferit leziuni de gravitate medie. A izbucnit un incendiu, care a fost stins ulterior de angajații Serviciului Național de Situații de Urgență.

De asemenea, în urma căderii unor resturi provenite de la o dronă inamică, o casă particulară din localitatea vecină a fost avariată. Geamurile au fost sparte, ușile distruse, iar în apropiere se află o mică crateră. Din fericire, nimeni nu a fost rănit acolo.

UPDATE 08:32 Dronele rusești au atacat zona rezidențială a localității Korotîci din regiunea Harkiv, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

De sub dărâmăturile uneia dintre case, echipele de salvare au scos corpurile neînsuflețite ale unui bărbat și ale unei femei. Alte 11 persoane au fost rănite, printre care doi copii.

Un incendiu a izbucnit într-o clădire agricolă. Au fost distruse și avariate case private și clădiri agricole.

UPDATE 08:30 În regiunea Poltava, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, printre care și un minor în vârstă de 16 ani, care a fost internat în spital. O clădire administrativă și un depozit au fost cuprinse de flăcări.

În Kremențuc, a fost lovit teritoriul Universității „Mihail Ostrogradski”, acolo izbucnind un incendiu la etajul al cincilea al clădirii universitare.

UPDATE 08:23 Pe 20 octombrie, trupele ruse au atacat în repetate rânduri unul dintre hipermarketurile din regiunea Rivne. Acolo a izbucnit un incendiu de proporții, potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei. Patru persoane au fost rănite, dintre care trei au fost spitalizate.

La operațiunile de stingere au participat 46 de salvatori și 13 unități tehnice ale Serviciului Național de Situații de Urgență.