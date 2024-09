LIVE TEXT General american: Incursiunea în Kursk a demonstrat că Ucraina poate învinge fără sfaturile Occidentului. Război în Ucraina, ziua 924

UPDATE 22:11 Fost Comandantul Suprem al Forțelor Aliate în Europa, generalul Philip M. Breedlove, a declarat că incursiunea Ucrainei în regiunea rusă Kursk arată că țara poate pune în aplicare operațiuni militare complexe fără a se baza pe sfaturile Occidentului.

Potrivit Business Insider, trupele ucrainene au trecut granița în Rusia pe 6 august, într-o mișcare foarte riscantă care diferă de strategia anterioară a Rusiei de a face față unei invazii. Generalul Breedlove a declarat că a considerat operațiunea Ucrainei un succes.

El a afirmat că mișcarea va avea ecou dincolo de teritoriul propriu-zis, creând „mari probleme pentru Vladimir Putin cu privire la modul în care rușii obișnuiți își văd liderii și armata”.

UPDATE 21:06 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereshchuk, anunță că a fost numită în funcția de șefă adjunctă a biroului președintelui ucrainean.

„Președintele a spus că are nevoie de mine în cabinetul prezidențial. Prin urmare, mă mut în funcția de șefă adjunctă a biroului președintelui. Sunt în slujba poporului ucrainean!”, a declarat ea.

UPDATE 20:36 Germania va consolida atât apărarea aeriană ucraineană, cât și propria sa securitate și cea a NATO. Declarația a fost făcută de cancelarul german Olaf Scholz, transmite Ukrinform.

„Sprijinul Germaniei pentru Ucraina nu se estompează. Ne-am luat măsuri de precauție și am asigurat contractele și finanțarea în timp util, astfel încât Ucraina să poată continua să se bazeze pe deplin pe noi”, a declarat Scholz.

Autoritățile din Germania intenționează să transfere Ucrainei opt sisteme SLM IRIS-T și nouă complexe SLS IRIS-T. Două dintre acestea ar urma să fie livrate în acest an, iar restul – în 2025.

UPDATE 18:09 Autoritățile ucrainene anunță că a crescut numărul persoanelor rănite în atacul rusesc asupra orașului Lviv. Cel puțin șapte civili au fost uciși și 64 răniți în Lviv în primele ore ale zilei de 4 septembrie, pe fondul atacului Rusiei împotriva Ucrainei, au raportat autoritățile regionale. Printre victime sunt și copii, notează The Kyiv Independent.

Mai multe explozii au fost auzite în oraș pe fondul unei alerte de raid aerian la nivel național. Armata rusă a lansat drone și rachete împotriva țării. Mai multe victime au fost raportate și în Krîvîi Rih.

Explozii au fost auzite și în alte orașe în cursul nopții, inclusiv Kiev, Sumî, Luțk și Rivne.

UPDATE 16:47 Parlamentul ucrainean a susținut demiterea a patru miniștri ucraineni. Totodată, Rada supremă a închis sesiunea fără a lua în considerare demiterea șefului Ministerului de Externe al Ucrainei, Dmîtro Kuleba, scrie Novaia Gazeta Europe.

„Ceva nu a mers bine la Kuleba. <…> Slujitorii (deputații partidului de guvernământ Slujitorul Poporului), s-au opus acestuia, fiindcă și-au dat seama că că votul va eșua,”, a scris Jelezniak.

Astfel, parlamentarii au votat în favoarea demiterii șefului Fondului Proprietății de Stat, Oleksandr Kamîșîn, a ministrului Protecției Mediului și Resurselor Naturale, Ruslan Strelts, a ministrului Justiției, Denys Maliușka, și a viceprim-ministrului și șefului Ministerului Integrării Europene și Euroatlantice, Olha Stefanîșîna.

În același timp, deputații Rada nu au avut suficiente voturi pentru a-i demite pe șeful Fondului Proprietății de Stat, Vitalii Koval, și pe viceprim-ministrul și ministrul pentru reintegrarea teritoriilor temporar ocupate, Irina Vereșciuk. Acest lucru a fost raportat de deputatul Iaroslav Jelezniak.

UPDATE 16:36 Au fost rănite 6 persoane în Krîvîi Rih, după un atac cu rachete asupra orașului din această dimineață, anunță Serghei Lîsak, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk.

Numărul clădirilor înalte cu ferestre sparte a depășit cincizeci. Cinci instituții de învățământ, opt magazine, un centru de afaceri, cafenele și saloane de înfrumusețare au fost avariate. Nouă mașini locale au fost, la fel, avariate.



UPDATE 14:43 Irlanda va aloca Ucrainei 128 de milioane de euro pentru sprijin militar neletal, scrie Unian.

Cele două părți au încheiat astăzi un acord bilateral privind garanțiile de securitate. În plus față de sprijinul militar neletal, Dublinul va furniza Kievului un ajutor umanitar în valoare de 40 de milioane de euro. Irlanda va furniza, de asemenea, sisteme de deminare și echipamente de eliminare a munițiilor explozive și va participa în continuare la coaliția de deminare. În plus, țara va explora alte potențiale căi de sprijin în cadrul coalițiilor de oportunitate ale Grupului de contact privind apărarea, cum ar fi coaliția IT.

UPDATE 14:38 Operațiunile de urgență și salvare care au avut scopul eliminării consecințelor bombardamentelor rusești de dimineață s-au încheiat în Lviv. În total au fost salvate 12 persoane, a scris Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

După cum a relatat pe rețelele de socializare primarul orașului, Andrii Sadovoi, într-una dintre familii doar un bărbat a supraviețuit după atacul de astăzi: soția sa, Evgenia, și cele trei fiice ale lor au murit în propria lor casă.

UPDATE 12:15 Numărul persoanelor rănite în atacul de dimineață asupra orașului Lviv a crescut la 47, potrivit Serviciului de urgență de stat al Ucrainei.

Până acum, salvatorii au salvat 12 persoane. Numărul deceselor rămâne neschimbat: 7, inclusiv trei copii. Mai mult de 140 de salvatori și 33 de unități de echipamente speciale se află la fața locului.

UPDATE 11:18 Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei informează că 53 de persoane au fost ucise ca urmare atacului rusesc asupra unei instituții de învățământ din Poltava.

Totodată, numărul răniților înregistrați până la acest moment este de 271 de răniți, în timp ce 25 de persoane au fost salvate, dintre care 11 au fost deblocate de sub dărâmături. Conform informațiilor actualizate, încă 5 persoane ar putea fi prinse sub dărâmături.

UPDATE 09:25 Crește numărul victimelor atacului rusesc asupra orașului Lviv: 7 morți, inclusiv 3 copii, 38 de răniți.

Despre aceasta au anunțat primarul orașului Lviv, Andrei Sadovîi și adjunctul Consiliului municipal din Lviv, Igor Zinkevici, relatează Ukrinform.

„Șapte persoane au fost ucise în Lviv. Trei dintre cei șapte sunt copii. E o zi neagră pentru regiunea noastră”, a precizat Sadovîi.

UPDATE 08:57 Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, și-a prezentat cererea de demisie, a anunțat președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk. „Declarația va fi luată în considerare la una dintre ședințele plenare viitoare”, a subliniat acesta.



Anterior, deputatul Iaroslav Jelezniak a anunțat că Rada va analiza o serie de rotații guvernamentale „mâine sau poimâine” (4-5 septembrie), notează hromadske.

UPDATE 08:16 În dimineața zilei de 4 august, armata rusă a atacat Lvivul, lansând drone de atac Shahed și rachete balistice Kinjal, a raportat primarul localității, Andri Sadovi.

Până la ora 8:00, au fost înregistrate trei persoane decedate. Una dintre ele este o fată de 14 ani, potrivit datelor preliminare publicate pe Telegram de șeful administrației militare regionale, Maksim Koziții. În afară de ea, au mai murit un bărbat și o femeie care lucra ca asistentă medicală la una dintre clinicile din oraș.

În plus, 25 de persoane au fost rănite. Un copil în vârstă de 15 ani este în stare moderată, iar patru au răni ușoare.