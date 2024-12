LIVE TEXT Cancelarul german Olaf Scholz, în vizită neanunţată la Kiev pentru discuţii cu preşedintele Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1013

UPDATE 09:40 Cancelarul german, Olaf Scholz, a sosit la Kiev, pentru prima dată în doi ani şi jumătate, pentru discuţii cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o vizită care nu a fost anunţată în prealabil din raţiuni de securitate, informează luni dpa, citată de Agerpres.

Liderul german a anunţat la sosire noi livrări de arme în valoare de 650 de milioane de euro, până la sfârşitul lui decembrie, pentru apărarea Ucrainei în faţa Rusiei.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute in Kyjiw. Es ist sein zweiter Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Dass diese Reise mitten in den Wahlkampf fällt, ist kein Zufall. Scholz will mit Selenskyj über weitere Unterstützung und Wege zum Frieden sprechen. @tagesschau pic.twitter.com/vrbOlo5af6