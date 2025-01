LIVE TEXT Atac cu rachete rusești la Cernihiv. În primele trei zile ale anului 2025, rușii au lansat aproximativ 20 de rachete asupra Ucrainei, susține Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1045

UPDATE 22:01 În primele trei zile ale anului 2025, armata rusă a lansat peste 300 de drone de atac și aproximativ 20 de rachete, inclusiv balistice, împotriva orașelor și satelor ucrainene. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, soldații ucraineni au reușit să doboare sau să neutralizeze un număr semnificativ dintre acestea.

„(…) Din nefericire există câțiva răniți și morți. Condoleanțele mele tuturor familiilor și prietenilor victimelor (…). Trebuie să refacem constant stocul de rachete de apărare aeriană. Trebuie să creștem în mod constant capacitatea grupurilor mobile de foc. Sunt recunoscător tuturor partenerilor care ne ajută”, a spus Zelenski.

UPDATE 21:30 Vineri, 3 ianuarie, armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra orașului Cernihiv. În urma acestuia, o persoană a decedat, iar mai multe au fost rănite.

„(…) Mai multe case au fost grav avariate. Știm deja despre o persoană decedată. Există răniți. Operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare”, a declarat guvernatorul regiunii Cernihiv, Vyacheslav Chaus.

UPDATE 19:22 Cinci persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești din nordul regiunii Donețk. În orașul Sloviansk, au fost rănite patru persoane, inclusiv un băiețel de doi ani, anunță șeful Administrației districtului militar Donețk, Vadim Filashkin, printr-o postare pe Facebook.

„Toți cei patru sunt în spital. Mama băiatului este în stare gravă. Bombardamentele au avariat 14 case particulare. O altă persoană a fost rănită în Siversk. O femeie în vârstă de 70 de ani a fost dusă la un spital din Sloviansk. Rușii nu încetează să bombardeze civilii! Fiți responsabili!”, a declarat oficialul ucrainean.

UPDATE 19:05 Premierul Slovaciei, Robert Fico, a amenințat că va reduce sprijinul financiar pentru peste 130 000 de refugiați ucraineni, în contextul escaladării disputei cu Ucraina privind aprovizionarea cu gaz rusesc, scrie BBC.

Pe 1 ianuarie, Kievul a închis o conductă care, timp de decenii, a fost folosită pentru a aproviziona Europa Centrală cu gaze naturale rusești.

Slovacia a fost principalul punct de intrare, iar țara riscă acum să piardă milioane de euro din taxele de tranzit.

Agenția ONU pentru refugiați (UNHCR) a estimat luna trecută că există 130 530 de refugiați ucraineni în Slovacia, dintr-un total de 6 813 900 la nivel global.

Fico – care, în decembrie, a efectuat o vizită surpriză la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin – a descris demersul Kievului drept „sabotaj”. Acesta a declarat că va propune oprirea exporturilor de energie electrică către Ucraina și, de asemenea, „reducerea drastică” a sprijinului financiar pentru ucrainenii care și-au găsit adăpost în Slovacia.

UPDATE 17:30 Aproximativ 38% dintre ucraineni sunt deschiși să cedeze unele dintre teritorii, păstrând în același timp independența pentru a pune capăt războiului cu Rusia cât mai repede posibil, potrivit sondajului Institutului Internațional de Sociologie de la Kiev publicat pe 3 ianuarie, scrie Kyiv Independent.

Sondajul are loc pe fondul așteptărilor tot mai mari de posibile discuții de pace în 2025, deoarece președintele ales al SUA, Donald Trump, s-a angajat să aducă Ucraina și Rusia la masa negocierilor.

Răspunsurile, colectate între 2 și 17 decembrie 2024, arată o creștere moderată față de octombrie, când 32% dintre respondenți au fost dispuși să facă compromisuri asupra integrității teritoriale pentru un acord de pace mai rapid.

UPDATE 15:39 Echipa președintelui ales al SUA, Donald Trump, nu a propus „încă nimic interesant” pentru Moscova cu privire la sfârșitul războiului din Ucraina, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasilii Nebenzia, scrie Moscow Times.

„Acestea sunt un fel de semnale neformate, neclare, de pregătire pentru ceva. Auzim adesea expresia „înghețarea conflictului”. Președintele Putin a spus ultima dată pe 19 decembrie clar și în ce condiții suntem gata să vorbim nu despre înghețarea, ci încheierea acestui conflict”, a spus reprezentantul Rusiei la ONU.

Potrivit acestuia, în ultima perioadă au existat și „semnele unor acorduri” venite din partea ucraineană, dar acestea „nu pot fi luate în serios”.

În timpul unei linii directe din 19 decembrie, Putin a spus că Rusia este pregătită pentru negocieri de pace cu Ucraina fără condiții prealabile, dar pe baza acordurilor de la Istanbul din 2022 și ținând cont de „realitățile de pe teren”.

UPDATE 15:02 Inginerii Metinvest, cel mai mare producător de oțel din Ucraina, au dezvoltat o protecție blindată pentru modulul de control al sistemului de apărare aeriană Patriot, scrie Kyiv Independent.

Ucraina a primit cel puțin trei sisteme Patriot din Germania, unul din SUA și unul din România. Alte țări, precum Țările de Jos și Spania, au livrat lansatoare sau rachete individuale.

Sursa citată scrie că de-a lungul războiului la scară largă, au existat mai multe rapoarte de deteriorare a sistemelor Patriot în timpul atacurilor aeriene ale Rusiei. Ucraina folosește și machete pentru a proteja sistemele.

„Într-o lună și jumătate, am creat un proiect de la zero și am realizat un scut din oțel blindat pentru echipajul sistemului de apărare aeriană Patriot, care garantează protecție împotriva daunelor cauzate de resturi atât pentru apărători, cât și pentru centrul de control al apărării aeriene”, a spus. Oleksandr Myronenko, directorul Metinvest.

UPDATE 14:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a solicitat să fie produse cel puțin 30 de mii de drone cu rază lungă de acțiune. Întreprinderile ucrainene intenționează, de asemenea, să producă aproximativ 3 mii de rachete de croazieră, a anunțat premierul ucrainean, Denis Shmîhal, scrie Hromadske.

Prim-ministrul a amintit că în acest an Ucraina are un buget record pentru armată și a consolidarea industriei de apărare de 2 trilioane 230 miliarde grivne.

Planurile întreprinderilor interne din industria de apărare implică creșterea capacităților de producție existente la 30 de miliarde de dolari.

În cadrul proiectului „Armele Victoriei”, autoritățile vor lansa contracte pe termen lung cu producătorii pe 3-5 ani.

UPDATE 11:08 În noaptea de 3 ianuarie, armata rusă a atacat Ucraina cu 93 de drone de atac de tip „Shahed” și alte tipuri de drone. Forțele Ariene ale Forțelor Armata Ucrainene a raportat că 60 dintre drone au fost doborâte.

Trupele ruse au lansat dronele din direcțiile Briansk, Millerovo și Oriol, situate în Federația Rusă.

Începând cu ora 9:00, în regiunile Poltava, Sumî, Harkiv, Kiev, Cernihiv, Cerkasî, Jîtomir, Donețk și Dnipro au fost doborâte cele 60 de drone.

8:18 Trupele ruse au atacat capitala Ucrainei și regiunea Kievului cu drone. În rezultat, au fost raportate mai multe incendii în zonă, anunță șeful Administrației militare a orașului Kiev, Timur Tkachenko.

Într-unul dintre raioanele din regiunea Kiev, un șofer de camion a murit, fiind rănit de resturile de la o dronă doborâtă.

Într-o altă zonă, resturi de la o dronă doborâtă au căzut pe o casă privată, provocând un incendiu pe acoperiș. Trei persoane au fost rănite. Un băiat de 16 ani a fost internat la spital.

