VIDEO/ Maia Sandu la prima ședință a Consiliului Suprem de Securitate: „Situația în care ne aflăm este o mare rușine pentru toate instituțiile”

La ora 12.00 a început prima ședință a noii componențe a Consiliului Suprem de Securitate a Republicii Moldova convocat pentru prima dată de președinta Maia Sandu.

Potrivit președinției, în cadrul primei ședinție, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, „va face publice prioritățile CSS pentru perioada următoare și subiectele-cheie ce urmează a fi analizate și dezbătute de către membrii Consiliului”.

Câteva idei de bază: „Greu să explici acestor oameni cuum cei care au furat, după 6 ani, sunt în continuare lăsați să cheltuie banii pe care i-au furat, mai mult ca atât, să-și construiască partide politice și să pretindă la funcții. Eu sunt mirată că dvs nu faceți legătua dintre inacțiunile instutuțiile pe care le conducei și dramele pe car le trăiesc cetățenii. Sunt adevărate drame pentru că atunci când oamenilor li se iau afacerile, când ajung să facă închisoare fără nicio vină, aceasta este o dramă. Atunci când oamenii au acces la servicii medicale pentru că din sistemul medical la achiziții publice se fură sute de milioane de lei de ani de zile și aceste sute de miliaone furate nu ajung pentru a acumpăra echipamente moderne care ar putea salva vieți. Nu am văzut niciun caz dus până la capăt și măcar pedepsit cineva. Unii dintre dumneavoastră o să-mi spuneți că este prea mult de lucru, că sunt prea multe dosare pe mesele dvs și că nu reușiți. Eu vreau să vă spun că dacă ați fi investigat măcar 2,3 4, 5 cazuri de corupție mare, ar fi fost finalitate și cei care au fost implicași au fost sancționași dur conform legii, noi astăzi nu am mai fi avut atât de multe cazuri de corupție. Tocmai pentru că în țara asta nimeni niciodată nu a fost pedepsit pentru corupția mare, tocmai de asta avem atât de multe cazuri de corupție. Dumneavoastră, prin deciziile dumneavoastră puteți opri corupția, dar până acum am văzut mai multă fărădelege, decât aplicarea legii. Unii dintre dumneavoastră o să-mi spuneți că au fost și cazuri care au fost duse la bun sfârșit. Da, știu că sunteti mult mai curajoși atunci când trebuie să sancționați primarii pentru că atunci când au fost aleși în funcție, nu și-au dat afară soțiile de la bibliotecă sau să trageți la răspundere fermierii pentru că au venit la protest, sau să chemați la interogatoriu consilierii raionali după ce l-au dat afară pe președintele corupt care este rudă cu Igor Dodon. Asemenea lucruri știu că reușiți să le faceți. Dar din păcate nu reușiți să vă ocupați de corupția mare pentru că puținele dosare care au fost intentate în raport cu judecătorii corupți sunt mușamalizate cu viteză mare, nu mai zic de oameni cu funcții înalte, deputați, miniștri, politicieni ș.a.m.d., acolo nu vedem niciodată nicio finalitate. Despre schemele de corupție ale lui Nichiforciuc și Andronache știu deja și copiii de la grădiniță, numai instituțiile noastre de combatere a corupției nu vor să știe despre aceste scheme. Doar în perioada de câteva luni cât am fost la Guvern, eu și cu colegii mei am trimis foarte multă informație despre cazuri clare de corupție, am încercat să aflăm acuma care este rezultatul, a trecut totuși ceva timp. Pe marea majotitate a informațiilor pe care le-am trimis atunci, nu avem nicio finalitate. CNA nici nu știe ce se întâmplă cu cazurile de achiziții frauduloase, domnule director, chiar vreau să vă întreb care sunt cazurile complicate cu care vă confruntați și care sunt mai importante dacă despre astea nici nu știți la ce etapă sunt. Se creează impresia că unii conducători de instituții acoperă aceste scheme sau nu se interesează de ele. De exemplu, se discută de atâta timp despre mafia drogurilor, despre implicarea unor polțișiști sau procurori. Nimic. Nici finalitate și se discută de ani buni. E un domeniu unde sunt implicați bani mari și angajați ai instituțiilor statului care trebuie să combată corupția. Zero rezultate”.

Luni, 25 ianuarie, președinta Maia Sandu a prezentat noua componență a CSS. În cadrul Consiliului vor face parte 21 de persoane. Din oficiu fac parte preşedintele Parlamentului, prim-ministrul, preşedintele Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului, ministrul apărării, ministrul afacerilor interne, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al R. Moldova, procurorul general şi guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei.

În plus, Conform Regulamentului Consiliului din 8 octombrie 1997, președintele Republicii Moldova poate numi în calitate de membri ai CSS şi alte persoane cu funcţii de răspundere. Printre cei numiți astfel sunt reprezentanții PAS, Sergiu Litvinenco și Igor Grosu, consilierii prezidențiali Olesea Stamate, Alla Nemerenco, Veaceslav Negruță, deputatul platformei DA, Chiril Moțpan sau expertul Vladislav Kulminski.