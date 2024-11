LIVE Maia Sandu: Sunt necesare modificări la Procuratura Anticorupție, am văzut un eșec total

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține un briefing de presă pe marginea deciziilor luate la ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocat astăzi, 11 noiembrie.

UPDATE 12:00 „Joi, 14 noiembrie vom invita la Președinție reprezentanți ai partidelor politice, dar și oameni din societatea civilă, dorim să discutăm despre acțiunile pe care trebuie să le întreprindem pentru a combate corupția politică. Vreau să vă amintesc că ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri, dar și la referendum nu a afectat un partid politic sau un candidat. Cu toții ne dorim ca cetățenii R. Moldova să decidă cine trebuie să conducă țara, nu banii murdari. La aceste discuții vom purta dezbateri pe propunerile Guvernului, dar și pe propunerile pe care le au alte partide politice.

UPDATE 11:52 „Am discutat despre nevoia de a adopta în lectură finală legea cu privire la crearea Curții Anticorupție și crearea acestei Curți în regim de urgență. Parlamentul urmează să mai aibă consultări publice pe marginea acestei legi în această săptămână, așa încât să avem procese clare, transparente și mai ales eficiente”, a spus președinta R. Moldova.

UPDATE 11:46 „Trebuie să recunoaștem că schimbările pe care le-am făcut la Procuratura Anticorupție nu au dat rezultate și recomandarea CSS către Guvern a fost să vină cu o propunere nouă pentru a schimba situația de la Procuratura Anticorupție, pentru că am văzut un eșec total din partea acesteia pe lupta împotriva corupției și mai ales a corupției politice”, a declarat Maia Sandu.

UPDATE 11:44 „Am discutat un subiect foarte important pentru țară: coruperea electorală. Am văzut cum grupări criminale au cumpărat voturi și au încercat să influențeze oamenii. Am discutat cu instituții din justiție despre faptul că gruparea criminală activează de 10 ani. În autonomia găgăuză am văzut la alegerile locale încercări de cumpărare de voturi, dar n-am văzut acțiuni ca astfel de lucruri să fie prevenite. Am discutat acțiuni care să prioritizeze examinarea dosarelor privind coruperea politică. Guvernul împreună cu Parlamentul urmează să vină cu un plan concret privind reducerea termenului de examinare a cazurilor privind coruperea politică”, a declarat Sandu.

Anterior s-a anunțat că CSS va discuta „despre problema corupției politice și necesitatea accelerării și eficientizării măsurilor de combatere a acesteia”.