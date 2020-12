LIVE/ Consultații cu fracțiunile. Deputații PAS pledează pentru anticipate și propun auto-dizolvarea Parlamentului

După socialiști, deputații fracțiunii PAS, partid condus până de curând de Maia Sandu, au venit la consultații cu șefa statului. la Președinție s-au prezentat 5 parlamentari.

Este vorba despre liderul fracțiunii, Igor Grosu și deputații Dan Perciun, Doina Gherman, Sergiu Litvinenco și Mihai Popușoi.







La finalul întrevederii care a durat aproape o oră, deputații PAS au declarat că au vorbit despre situația curentă din țară și modul cum pot fi organizare alegeri anticipate și declară că sunt împotriva unui guvern de tranziție.

„Am constat că Guvernul a dat bir cu fugiții, dar au avut grijă să dezerteze și să aplice tactica pământului pârjolit, mai ales situația pandemică.

Noi am reiterat poziția PAS, optăm pentru alegeri anticipate, oamenii cer altceva, acest parlament s-a compromis și cea mai simplă, onestă cale pe care ar putea-o folosi deputații care cu adevărat își doresc anticipatele este să nu fie adoptată nicio hotărâre timp de 90 de zile și asta ar fi data de 17 martie. De asemenea, urmărind discuțiile din spațiul public, am auzit opțiunea auto-dizolvării care poate fi discutată, urmează ar fi să aflăm poziția înaltei Curți Constituționale față de această opțiune. Țara are nevoie de un alt Parlament, acest Parlament s-a compromis. Îndemnul nostru este să ne ghidăm de interesul cetățenilor și să ne comportăm ca oameni de stat și orce zi de întârziere a declanșării anticipate este în detrimentul țarii”, a declarat Igor Grosu.